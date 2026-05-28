Nelson Castro defendió a Lali en vivo: "Este encono del Gobierno..."

Nelson Castro defendió a Lali Espósito.

Este martes 26 de mayo se realizó la entrega de los Premios Gardel 2026, organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), los cuales reconocen a lo mejor de la música argentina.

Una enorme cantidad de referentes de la industria estuvieron allí: desde Abel Pintos hasta Milo J, pasando por Miranda!; Charly García y Luck Ra. Quien también asistió fue Lali Espósito, al ser ternada en diez rubros y resultó ganadora de dos galardones: una fue acompañada de Juliana Gattas tras obtener el mérito a Mejor Canción Pop por "Mejor que vos"; mientras que la otra fue en soledad, para recibir el de Mejor Álbum Pop por "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Lali Espósito durante una de sus presentaciones.

Allí decidió usar su tiempo para dejar un mensaje contundente, mientras de fondo sonaba "Fanático", el tema que la artista de 34 años le dedicó a Javier Milei. "A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos, o hacer lo que sentimos, puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario", aseguró.

Nelson Castro defendió a Lali Espósito

Lo manifestado por la cantante generó revuelo en los medios de comunicación, que analizaron la postura adoptada por ella y su involucramiento en la política. Mientras que algunos periodistas la criticaron, otros como Nelson Castro aplaudieron su ímpetu. "Yo cuando veo este encono del Gobierno, que si quieren dañar a Lali Espósito les sale todo al revés, pienso que están absolútamente equivocados", aseveró.

"Si el Gobierno cree que la perjudicó a Lali Espósito, pasó todo lo contrario. Ella está muy fuerte en su rol de enfrentar al Gobierno y utilizar su tribuna para expresar su pensamiento, cosa que tiene todo el derecho, porque además lo hace y lo hace bien, no descalifica a nadie", continuó el conductor en Radio Rivadavia.

Tras ello, hizo un parangón con "lo que pasa con Bad Bunny en los Estados Unidos con Donald Trump". "Está muy bien que los artistas tomen posiciones, sea kirchnerista o mileista, en tanto y en cuanto lo hagan con respeto al otro", concluyó.