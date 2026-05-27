Beto Casella habló sobre una posible entrevista a Milei.

Beto Casella fue entrevistado este martes 26 de mayo por Mariana Brey, en el programa que ella conduce en Carnaval Stream. Allí, el ex Bendita (que ahora lleva adelante Buena TV en América) se refirió a su presente profesional, así como también a el vínculo que tiene hoy con sus excompañeros de El Nueve.

En otro apartado de la nota, la periodista le consultó por una posible entrevista a Javier Milei, teniendo en cuenta el perfil más humorístico de su interlocutor y la forma en que la dinámica de ese mano a mano podría resultar atractiva para el público. "Me gustaría una entrevista tuya con Milei", disparó. Sin embargo, recibió como respuesta una rotunda negación y con palo incluido: "No, no me interesa. No porque se va a ofender a la segunda pregunta, es intolerante a la mínima crítica".

Beto Casella en Buena TV.

Beto Casella criticó a Javier Milei

Más tarde, Brey hizo hincapié en la cruzada que Milei tiene contra los periodistas, a quienes constántemente dedica tuits con las siglas NOLSALP ("No odiamos lo suficiente a los periodistas"), despotricando contra los que ejercen esa profesión. "Él habla de que el 95% de los periodistas son ensobrados, son malos periodistas, ¿qué opinás vos?", inquiso ella.

"Nah, primero que el 95% de los periodistas ganan nueve gambas y viven como pueden. Si se refiere a los periodistas televisivos que se dedican a la política, yo las manos en el fuego no las puedo poner", sostuvo.