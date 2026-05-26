FOTO DE ARCHIVO: Funeral de unq niña palestina de seis años, Mennatallah Abu Libda, que murió en un ataque israelí, según los médicos, en Jan Yunis, Franja de Gaza

Un ataque aéreo israelí mató el martes al menos a cinco palestinos que ‌se enfrentaban a ‌una milicia anti-Hamas en un campo de refugiados del centro de la Franja de Gaza, según informaron fuentes sanitarias.

Médicos y residentes afirmaron que un dron israelí disparó un misil contra las personas que salían de sus casas cuando ​una milicia ⁠palestina respaldada por Israel intentaba asaltar una zona ‌al este del campo de Maghazi.

Además ⁠de al menos cinco ⁠muertos, varias personas resultaron heridas, según indicaron.

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El ejército israelí, que lleva desde octubre de 2023 combatiendo ⁠a milicianos de Hamás en el territorio ​palestino, no respondió de inmediato ‌a una solicitud de comentarios.

Las ‌incursiones de bandas armadas respaldadas por Israel, ⁠a las que Hamás tilda de "colaboradoras de Israel", se han intensificado en las últimas semanas.

Los líderes de esos grupos, que operan en ​zonas bajo ‌control israelí, afirman que su objetivo es derrocar al Gobierno de Hamás.

El alto el fuego de octubre, negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza.

Israel y Hamás se encuentran en un punto muerto en las conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del grupo y la retirada del ejército ‌israelí.

El alto el fuego dejó a Israel en control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una pequeña franja de territorio costero.

Unos 900 palestinos han muerto en ataques ‌israelíes desde que entró en vigor la tregua, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza que ‌no distinguen ⁠entre combatientes y civiles.

Cuatro soldados israelíes murieron a manos de milicianos durante ​el mismo periodo, según ha informado el ejército del país.

Con información de Reuters