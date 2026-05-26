El CEO de OpenAI dice que es poco probable que la IA provoque un "apocalipsis laboral"

FOTO DE ARCHIVO: Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, interviene durante la Cumbre de Infraestructura de 2026, en Washington, D.C., EEUU

​El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo el martes que el rápido desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial no provocarían un "apocalipsis laboral" ‌a escala mundial y que la ‌tecnología no había acabado con tantos puestos de trabajo de oficina como él había temido.

En una conferencia de Commonwealth Bank of Australia (CBA) celebrada en Sídney, Altman señaló que, en un principio, le preocupaba el impacto que la IA tendría en los niveles de empleo a nivel mundial.

Dijo que él y sus ejecutivos habían acertado "más o menos" en las predicciones tecnológicas realizadas por OpenAI cuando lanzó ChatGPT en 2022. Sin ​embargo, señaló que se habían ⁠equivocado "bastante" en cuanto a las implicaciones sociales y económicas.

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"Me alegra haberme equivocado en ‌esto; pensaba que a estas alturas habría habido un mayor impacto ⁠en la eliminación de puestos de trabajo de ⁠oficina de nivel inicial de lo que realmente ha ocurrido", dijo Altman al director ejecutivo de CBA, Matt Comyn, en una entrevista.

"Ahora creo que entiendo mejor por qué ⁠no ha sido así, y obviamente estoy agradecido, pero en eso mis intuiciones ​simplemente fallaron".

"La gente dice: 'Podrías haberle ahorrado al mundo mucho ‌alarmismo y pesimismo', pero en aquel momento ‌yo pensaba: 'Esto es un riesgo real del que probablemente deberíamos hablar', y puede ⁠que aún haya que hacerlo".

Altman no citó ninguna cifra de empleo el martes, pero ya había hablado anteriormente de posibles recortes de puestos de trabajo en todo el sector debido al avance de la IA.

Un número cada vez mayor de empresas globales, ​entre ellas ‌HSBC , Amazon , Standard Chartered y CBA , han anunciado que algunos puestos de trabajo dentro de sus empresas estaban siendo sustituidos por IA.

OpenAI se está preparando para presentar de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa en EEUU en las próximas semanas, según informó Reuters la semana pasada, citando a ⁠una fuente cercana. La empresa podría aspirar a una valoración de 1 billón de dólares y recaudar al menos 60.000 millones de dólares, según informó Reuters en octubre.

LA "PARTE HUMANA" DEL EMPLEO ES IRREEMPLAZABLE

Altman dijo que se había dado cuenta de que, aunque la IA estaba asumiendo un papel cada vez más activo en muchos sectores y puestos de trabajo, seguía existiendo una "parte humana" del empleo que no podía sustituirse.

Dijo que había estado utilizando la ‌IA para responder a mensajes de Slack y de correo electrónico, pero que había vuelto a responder a algunos él mismo.

"Hacía que respondiera a los mensajes diciendo 'esta es la IA de Sam' y para mí fue un ejemplo increíble de que de verdad nos preocupamos por las personas", dijo.

"Nos importa mucho nuestra interacción con las personas y esta tarea, ‌que me lleva muchísimo tiempo, no es algo que me imagine externalizar a una IA en un futuro próximo".

Esa constatación, dijo, le había hecho creer que la interacción humana necesaria ‌en muchos trabajos no ⁠sería sustituida por la IA.

"Tanto en el sentido positivo como en el negativo, me hizo darme cuenta de que el panorama laboral probablemente ​será muy diferente de lo que pensábamos", dijo.

"No creo que vayamos a sufrir el tipo de apocalipsis laboral que algunas de las empresas de nuestro sector hablan o defienden".

Con información de Reuters