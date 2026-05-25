El Barça domina la convocatoria de España para el Mundial y los jugadores del Madrid quedan fuera

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - El seleccionador español Luis de la Fuente anuncia su lista de convocados para el Mundial - Edificio Telefónica, Madrid, España - 25 de mayo de 2026. El seleccionador español Luis de la Fuente

​España, la vigente campeona de Europa, viajará al Mundial del próximo mes con una marcada impronta del Barcelona, pero sin ningún jugador del Real Madrid, ‌después de que el seleccionador ‌Luis de la Fuente anunciara este lunes una lista de 26 convocados construida en torno a ocho futbolistas del club catalán.

Es la primera vez desde 1950 que España acudirá a un Mundial sin ningún jugador del Real Madrid en su convocatoria, una ausencia llamativa en el caso del club ganador de 15 Copas de Europa o Ligas de Campeones, mientras De la Fuente se prepara para dirigir a una ​de las selecciones favoritas ⁠del torneo.

Los defensas Dean Huijsen y Dani Carvajal estuvieron entre los nombres del ‌Real Madrid que se quedaron fuera, lo que deja al Barcelona ⁠como el club que aporta la columna vertebral ⁠de un equipo que persigue el segundo título mundial de España, tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

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De la Fuente restó importancia a la ausencia de jugadores del club ⁠madrileño y prefirió destacar a quienes sí forman parte de la lista.

"Soy seleccionador ​y no miro la procedencia de los jugadores. Son ‌jugadores de la selección, no miro un ‌equipo u otro. No tengo ese localismo que puede tener un aficionado. Lo ⁠único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de representar a la selección", dijo De la Fuente a los periodistas.

La representación del Barcelona incluye a Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres, ​mientras que ‌siete de los convocados militan en la Premier League.

"Ilusión es la palabra clave. Emoción", dijo De la Fuente.

"La reacción de la gente en todos los lugares de España, mayores, niños, es que están volcados con el sentimiento de la selección. Es un honor para mí representar a la ⁠selección."

El Arsenal aporta tres de los jugadores de España procedentes de la Premier League: el guardameta David Raya y los centrocampistas Martín Zubimendi y Mikel Merino, mientras que Rodri, del Manchester City, da a De la Fuente una presencia dominante en el centro del campo.

El técnico también abordó la preocupación por el estado físico de Yamal y Nico Williams, que llegarán al torneo con molestias en los isquiotibiales.

"Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos, ‌podremos disponer de todos desde el primer partido. Estamos coordinados con los servicios médicos de los clubes", señaló.

"Se contará con ellos cuando consideremos oportunos. Reitero que vamos a contar con todos en el mejor momento y vamos a poder disfrutar de ellos en el torneo."

España llegará al Mundial reforzada por la confianza que le dio su triunfo en ‌la Eurocopa de Alemania hace dos años, aunque también con el peso de la expectación de una afición apasionada.

Convocatoria de España:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham ‌Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de ⁠Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric Garcia (Barcelona), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), ​Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta).

Con información de Reuters