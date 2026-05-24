Diego Milito habló tras la salida de Gustavo Costas de Racing: "Era un fin de ciclo"

Milito explicó por qué Costas no es más el DT de Racing.

Diego Milito, el presidente de Racing, brindó una conferencia de prensa después de la dolorosa decisión de echar a Gustavo Costas como entrenador. El dirigente de 46 años sostuvo que si bien "es un día muy triste", aclaró que había que tomar una decisión porque en el día a día percibieron que "lamentablemente, era un fin de ciclo". La charla conjunta con el técnico y Sebastián Saja, el director deportivo, y los pasos a seguir a partir de ahora.

La conferencia de Milito luego de que Costas se fuera como DT de Racing

"Es un día muy triste, que nunca pensamos que podía llegar pero bueno, es el fútbol. Realmente estamos tristes como todos los hinchas por esta situación, ayer tuvimos una charla con Gustavo, con Saja. Una charla muy sincera, profunda, analizando todo este semestre, los últimos partidos".

"En esta charla que duró casi una hora, entendíamos que era un momento donde el sentir marcaba que con todo lo que venía sucediendo, lamentablemente era un final de ciclo. Gustavo estaba de acuerdo porque somos del fútbol, sabíamos que este plantel necesita un cambio de aire, un aire nuevo, por todo lo que ha sucedido en este semestre. Por todo lo que veníamos viendo del clásico en adelante, que han pasado cosas insólitas... Era un final de ciclo, me duele decirlo porque es un momento duro, pero era lo que había que hacer".

"Es un semestre duro, difícil, malo, somos todos responsables. Yo obviamente primero como presidente del club. Duele porque es Gustavo, tengo una gran relación con él, siempre hemos estado muy cerca de él en este año y medio en momentos difíciles. El año pasado ha sido espectacular, pero este semestre ha sido muy difícil. Era el momento de que estos chicos tengan un cambio de aire".

"Me costó muchísimo tomar esa decisión, en realidad fue una decisión conjunta porque cuando todos nos sentamos a hablar coincidimos en que había que descomprimir. Era algo que se imponía, me duele porque tenemos una gran relación".

Milito terminó con el ciclo de Costas, cuando aún le quedaban dos años y medio de contrato.

La sorpresa por la filtración de la noticia

"Con Gustavo me junté pasado el mediodía y con Sebastián, quedamos en hablar esta mañana con el plantel y comunicarlo. Él me pidió qué quería que yo lo dijera, le dije que lo decidiera él pero creía que había que comunicarlo para salir de esta olla a presión. Él me dijo que estaba de acuerdo en que no dijéramos nada, que esta mañana se lo comunicábamos a los jugadores en conjunto, pero a la tarde me enteré de que salió en todos lados... Eso fue realmente lo que pasó, me sorprendió, no fue la mejor manera porque habíamos quedado en eso. Pero ya está, estamos dolidos, pero hay que bajar y dar de nuevo, estamos en esta nueva etapa".

Insinuó que Costas no cobrará los dos años y medio que le quedaban de contrato

"Él me dijo que no iba a haber nunca un problema, me dijo que me olvidara de ese tema, que de su parte no iba a haber problemas. Se dio una charla muy natural, somos de fútbol, entendemos los momentos, era una situación que se caía de maduro... Él nunca me dijo que iba a tratar de revertirlo. Los que vivimos un vestuario y vemos a los jugadores, los escuchamos, sabíamos que la situación era así".

"Él sentía que había que renovar mucho el plantel, pero es muy difícil... No fue un condicionante. Los dos sentimos que teníamos que interrumpir este ciclo porque ya no daba para seguir, los chicos necesitaban un cambio de aire fresco. Estos dos partidos, sobre todo el del domingo (por la Copa Argentina ante Defensa y Justicia), es fundamental para nosotros para el semestre que viene".

"Hablo y Sebastián también con los jugadores, ellos nunca manifestaron nada... El jugador nunca va a decir la decisión que tiene que tomar un directivo. Pero hemos estado en situaciones similares, uno puede percibir que necesitaban algo distinto".

"Se van a hacer cargo Chirola (Sebastián) Romero y Luli (Luciano) Aued (técnicos de la Reserva) para los próximos dos partidos y, a partir de mañana, me juntaré con Sebastián y la Secretaría Técnica para ver el perfil del próximo entrenador".

Los números de Costas en Racing en este ciclo