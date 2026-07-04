Los penales lanzados sin presión nos clasificaron a octavos de final, dice DT Egipto

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Australia vs. Egipto

Los jugadores de Egipto recibieron ánimo para dejar de lado todas las distracciones y concentrarse ‌únicamente en lanzar sus ‌penales, dijo el DT Hossam Hassan después de que el equipo convirtiera todos sus lanzamientos para imponerse a Australia y clasificarse el viernes a la siguiente fase del Mundial.

Egipto se impuso 4-2 en los penales tras empatar 1-1, lo que le valió ​el pase a ⁠octavos de final, logrando así su primera victoria ‌en una fase eliminatoria del Mundial.

"Me acerqué ⁠a los jugadores y hablé ⁠con ellos. Quería quitarles un poco de presión", dijo Hassan sobre su apasionado discurso antes de los penales, mientras ⁠los jugadores se agrupaban a su alrededor ​al final de la prórroga.

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"Les dije: 'No ‌cedan ante la presión, no ‌miren a su alrededor preguntándose qué se supone ⁠que deben hacer. Simplemente bajen el telón, dejen salir todo, no piensen en nada más, piensen solo en su penal, ni siquiera piensen en el ​portero, solo ‌en su lanzamiento'", agregó.

Hassan, máximo goleador de Egipto y también el jugador con más partidos internacionales, cuenta con una amplia experiencia en situaciones de presión similares.

"Como entrenador y exjugador, sabes ⁠que es una presión enorme. Están pensando en todo, piensan en la afición, en el ruido, en todo", señaló.

Egipto acertó todos sus penales, incluido el de Mohamed Salah, que ya había fallado anteriormente con su selección en partidos clave, como cuando Egipto perdió ante Senegal en ‌la tanda por un lugar en el Mundial de Qatar.

Hassan consideró que su equipo se merecía la victoria.

"Estoy muy orgulloso de que hayan hecho un partido tan sólido desde el principio hasta el último minuto. Creo que ‌durante el 90% del encuentro controlamos el juego", apuntó.

"Australia nos ha planteado un gran partido, ha sido un gran ‌rival. Y, ⁠con todo el respeto que se merecen, les hemos metido mucha presión. Desaprovechamos muchas ​ocasiones, pero replanteamos el plan de juego, hicimos algunos cambios y nos salió bien", añadió.

(Escrito por Mark Gleeson desde Atlanta. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)