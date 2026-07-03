Ver Colombia vs. Ghana en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Colombia viene de sumar 7 unidades sobre 9.

Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes a las 22:30 (hora argentina) en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos se medirán en Kansas City por un lugar entre los 16 mejores del torneo. El seleccionado sudamericano llega con el impulso de haber liderado un grupo muy competitivo, mientras que los africanos buscarán volver a sorprender apoyados en una identidad marcada por la intensidad física y la agresividad para disputar cada pelota.

El encuentro pondrá cara a cara a dos equipos que atravesaron la fase de grupos con argumentos diferentes. Colombia apostó por el control del juego y una estructura sólida, mientras que Ghana construyó su clasificación a partir de la potencia, el despliegue y la presión constante, características que obligarán al equipo de Néstor Lorenzo a jugar con máxima concentración desde el primer minuto, para asumir el favoritismo en este cruce.

Por dónde ver Colombia contra Ghana por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Colombia y Ghana será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Colombia y Ghana al duelo

La selección colombiana finalizó en el primer puesto del Grupo K tras sumar siete puntos. Debutó con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, luego derrotó 1-0 a República Democrática del Congo y cerró la primera fase con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió conservar el liderazgo de la zona. Más allá de la igualdad, el rendimiento dejó conformidad en el cuerpo técnico, ya que el equipo dominó buena parte del encuentro y generó numerosas situaciones de gol que no logró convertir.

Precisamente, la falta de eficacia ofensiva aparece como la principal preocupación de Lorenzo antes del inicio de los cruces eliminatorios. El entrenador destacó la producción futbolística de su equipo, pero advirtió que en esta instancia desperdiciar ocasiones puede resultar determinante. Aun así, Colombia mantiene una base consolidada, con Luis Díaz como principal referencia en ataque y una defensa que mostró firmeza durante toda la fase de grupos.

Ghana clasificó y sueña.

Del otro lado estará una Ghana que avanzó como uno de los mejores terceros después de una fase de grupos exigente. Las Estrellas Negras igualaron con Panamá en el debut, cayeron ajustadamente frente a Inglaterra y volvieron a perder por 2-1 ante Croacia en la última jornada. Pese a ese resultado, la diferencia de gol les permitió acceder a la fase eliminatoria y mantener vivo el sueño mundialista.

Más allá de los resultados, el conjunto dirigido por Otto Addo presenta un estilo muy definido. Según las estadísticas del torneo, es el equipo con mayor cantidad de faltas cometidas y uno de los que más tarjetas amarillas recibió en la fase de grupos. Esa agresividad para disputar cada balón representa una de sus principales fortalezas, aunque también puede convertirse en un riesgo frente a un rival con futbolistas desequilibrantes como Luis Díaz, Jhon Arias y James Rodríguez.