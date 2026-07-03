Se vienen las vacaciones de invierno, un tiempo para disfrutar con gorro y bufanda

Canticuénticos.

El Mago de Oz llega al Teatro Nacional Cervantes

El jueves 16 de julio a las 14:30 se estrena El Mago de Oz, de Marisé Monteiro, basado en El maravilloso mago de Oz de Frank Baum, con música original de Ángel Mahler y Martín Bianchedi, dirección musical de Damián Mahler, coreografía de Vanesa García Millán y dirección general de Sebastián Irigo, en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. Tiene coreografía de Vanesa García Millán junto a su equipo creativo coreográfico formado por Agustín Almirón (diseño de Tap), Santiago Toledo y Fiorella Tucci Hiriart, diseño de escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez, diseño de vestuario de Sofía Di Nunzio, diseño de iluminación de Gonzalo Córdova, diseño musical/sonoro de Alito Blanco. Las artes visuales son de Johanna Wilhelm y Federico Lamas, la música de Ángel Mahler y Martín Bianchedi, la adaptación, los arreglos y la dirección musical de Damián Mahler, la adaptación, los arreglos y la producción musical de Martín Bianchedi, la dirección vocal de Pablo Citarella, también pianista de ensayos. La dirección general está a cargo de Sebastián Irigo. La obra se presentará desde el jueves 16 de julio al domingo 27 de septiembre, los sábados y domingos a las 14:30.

Esas canciones que todos queremos cantar

Hay canciones que no solo se escuchan: se aprenden, se cantan y se vuelven parte de la vida cotidiana. Canciones que atraviesan casas, escuelas, plazas y generaciones enteras. Muchas de ellas pertenecen a Canticuénticos, el grupo santafesino que transformó la música para las infancias en uno de los fenómenos culturales más importantes de Argentina y América Latina. Estas vacaciones de invierno, Buenos Aires será escenario de una de sus temporadas más relevantes del año, con funciones en la calle Corrientes y presentaciones en distintos puntos del Gran Buenos Aires, en una agenda que reafirma su lugar como una de las propuestas más convocantes del país para el público familiar. Del 23 de julio al 2 de agosto, Canticuénticos se presentará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960), con funciones de jueves a domingo a las 14 h. En paralelo, llevará su espectáculo a San Isidro (21/07), Banfield (22/07), La Plata (28/07) e Ituzaingó (29/07), ampliando su llegada a miles de familias del área metropolitana. El grupo está integrado por Ruth Hillar (voz, flauta y acordeón), Laura Ibáñez (voz), Cintia Bertolino (voz), Gonzalo Carmelé (bajo y coros), Daniel Bianchi (guitarra, cuatro y coros), Nahuel Ramayo (batería, percusión y coros) y Sebastián Cúneo (producción integral, iluminación, fotografía y video). A ellos se suman Javier Escandell (sonido), Darío Zini (asistencia de escenario, aerófonos, charango y percusión) y Rocío Solís (voz invitada), completando un equipo artístico y técnico que sostiene la identidad del proyecto.

Una historia sobre las emociones y los vínculos

Luna atraviesa uno de los cambios más importantes de su vida: la separación de sus padres. Entre enojos, tristezas, preguntas e incertidumbres, siente que su mundo —y su luna— se rompe en mil pedazos. Acompañada por sus amigas Consuelo y Amparo y por Pedacitos, un entrañable amigo interior que la guía en su universo emocional, Luna emprende un viaje sensible, mágico y profundamente humano para intentar “arreglar” aquello que cambió para siempre. Pero en el camino descubrirá algo aún más importante: algunas cosas no vuelven a ser como antes… simplemente se transforman en una nueva manera de existir. Con una puesta poética y visual, canciones originales llenas de emoción y ternura, y un elenco integrado por niños y adultos, Luna y su galaxia invita a toda la familia a mirar el mundo con ojos de niño. Una historia sobre las emociones, los vínculos, la infancia y la capacidad de encontrar luz incluso cuando todo parece haberse roto. Funciones en Vacaciones de Invierno: lunes, miércoles y sábados a las 17 horas, domingos de Agosto a las 15 horas. Localidades: $ 30.000. Teatro Border - Godoy Cruz 1838 - 11 5236-6183 – CABA

Entre chocolate caliente y las sierras bonaerenses

Con la llegada del invierno, la región serrana de la provincia de Buenos Aires se transforma en uno de esos destinos donde el paisaje y la gastronomía parecen hablar el mismo idioma. El aire frío, las caminatas entre cerros, los atardeceres tempranos, el aroma a pan recién horneado y el sabor de productos regionales crean el escenario perfecto para unas vacaciones donde cada pausa invita a quedarse un poco más a disfrutar del destino. En ciudades y localidades como Tandil, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray y Azul, las cafeterías, casas de té, almacenes y restaurantes forman parte de la experiencia turística. No se trata solamente de sentarse a comer o tomar algo caliente, sino de descubrir historias familiares, recetas tradicionales, productos regionales y espacios que conservan la identidad serrana bonaerense. En Tandil, la tradición gastronómica aparece en cada rincón. Desde cafeterías de especialidad hasta espacios históricos que combinan sabores con relatos de que atraviesan generaciones. Casa de Antón, ubicada sobre la avenida Monseñor D’Andrea, propone un ambiente cálido rodeado de verde y repostería artesanal. Muy cerca, Felipa Café de Especialidad conquista con cafés cuidadosamente preparados y su inconfundible budín de zanahoria, entre otros manjares. Más al sur, en Sierra de la Ventana y Villa Ventana, partido de Tornquist, el invierno adquiere otro andar. Entre bosques, calles tranquilas y humo saliendo de las chimeneas, las casas de té y cafeterías se convierten en refugios. En Azul, el paisaje serrano encuentra uno de sus puntos más impactantes en el Corredor Turístico Boca de las Sierras. Enmarcado por algunas de las sierras más antiguas del planeta, el recorrido inspira con caminos panorámicos y paisajes imponentes. Durante las vacaciones de invierno, la región serrana bonaerense protagoniza la agenda viajera: el frío se disfruta alrededor de una mesa compartida, entre aromas caseros, sabores regionales y paisajes que parecen hechos preparados para bajar el ritmo. Cada cafetería, casa de té, almacén o restaurante guarda una historia propia y una forma distinta de recibir a los turistas, con la calidez característica de los pueblos serranos.

Sierras bonaerenses.

Una propuesta que ayuda a tomar decisiones

¿Cómo soltar lo que nos hace daño? Llega una propuesta vivencial que busca transformar el dolor en decisión y las dudas en herramientas reales. A veces sabemos que tenemos que cortar o superar un vínculo que nos hace mal, pero nos falta: decisión, valor, herramientas o solo un empujón. A menudo, el problema no es la falta de amor, sino la falta de herramientas para identificar dónde termina el cariño y comienza el desgaste. Tras el fenómeno arrollador de “Basta de Amores de Mierda” —la saga de ocho libros que se convirtió en un referente de superación en toda Latinoamérica—, El Pela presenta "Aprendiendo a querer-me", una experiencia teatral y reflexiva que promete ir un paso más allá: entender el amor en tiempos de redes sociales. "Esta obra no solo te habla; te propone una misión casi imposible: entender el amor hoy, sin filtros y con toda la crudeza necesaria para dejar de caer en amores que, en realidad, no son amor". Llega "Aprendiendo a querer-me", la experiencia para dejar de caer en vínculos tóxicos, adelanta el autor. Es una noche para reírnos y emocionarnos. "Aprendiendo a querer-me" es la cita obligada para quienes buscan fortalecer su autoestima, redescubrir su valor y, finalmente, empezar a priorizar su propia paz, dice El Pela. La próxima función será el sábado 1 de agosto en el Teatro Premier.

El Pela.

Se viene la Feria del Libro Infantil y Juvenil

En su 34.ª edición, la Feria del Libro Infantil volverá a realizarse en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), el mismo espacio que la vio nacer décadas atrás. La feria llegará renovada y con el doble de propuestas para disfrutar en familia. Con más de 3.000 metros cuadrados y más de 70 stands, ofrecerá una experiencia más amplia, cómoda y diversa, con una oferta editorial única dedicada a la infancia y juventud, que reunirá novedades, clásicos y actividades vinculadas al mundo de los libros. Además de la literatura, la programación incluirá talleres interactivos, narraciones, espectáculos de clown, música en vivo, obras de teatro y múltiples propuestas artísticas pensadas para despertar la creatividad y el juego. A lo largo del recorrido, dos plazas culturales ofrecerán espectáculos para grandes y chicos. Con espacios para leer, imaginar, aprender y compartir, se consolida como una de las experiencias culturales más esperadas del año. La inauguración oficial será el viernes 17, a las 17 h. Estará abierta con entrada libre y gratuita desde el sábado 18 hasta el domingo 2 de agosto, de 14 a 20 h.

Feria del Libro Infantil.

Alicia siempre en una maravilla

Maravillosa Alicia es una experiencia inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Para atravesar las barreras de la realidad, jugar y protagonizar esta historia clásica como nunca antes. A lo largo de un recorrido nocturno especialmente diseñado en el Jardín Botánico de Buenos Aires, vas a descubrir doce instalaciones inmersivas que combinan arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva. El Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el Jardín de la Reina y el inolvidable Té de Locos son algunas de las escenas que cobrarán vida en espacios pensados para ser explorados y habitados. Uno de los grandes diferenciales de la propuesta es ALI, una guía narrativa que acompaña toda la experiencia a través de WhatsApp. Sin necesidad de descargar aplicaciones, vas a acceder a contenidos exclusivos, resolver desafíos e interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo creado por Lewis Carroll. Además, habrá recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Por otro lado, la accesibilidad está asegurada: todas las estaciones incluirán contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos abruptos, para garantizar una experiencia cómoda y accesible para todos los públicos. Jardín Botánico, Av. Santa Fe 3951, Palermo, desde las 18.