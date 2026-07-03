Así es el estilo "effortless" que usó Victoria Beckham para alentar a la Selección Argentina vs. Cabo Verde.

David Beckham y su esposa Victoria sorprendieron alentando a la Selección Argentina durante el enfrentamiento ante Cabo Verde. La famosa pareja se hizo presente en el partido para apoyar a Lionel Messi, quien juega en el Inter Miami, equipo del cual es presidente y copropietario David. Sin embargo, por un momento, la transmisión de la TV puso el enfoque en la famosa empresaria y ex cantante de las Spice Girls, algo que llamó la atención del público por el look que lució.

Victoria vistió una musculosa negra, unos lentes de sol semioscuros, un delicado collar con un dije pequeño y un tiro medio color beige. El estilo elegido por la diseñadora de modas para la ocasión fue un effortless, una tendencia que busca el lucir bien pero a la vez natural, como si no existiera un "esfuerzo" detrás del look pensado.

Qué es el estilo "effortless" que vistió Victoria Beckham: cómo recrearlo

El estilo effortless es una tendencia de moda que busca transmitir una imagen elegante, moderna y relajada, como si el buen vestir surgiera de manera natural y sin demasiado esfuerzo. La clave está en combinar prendas básicas, de buena calidad y cortes atemporales para lograr un look sofisticado, pero sin excesos ni elementos llamativos. Aunque su nombre significa "sin esfuerzo", en realidad se basa en una selección cuidada de las prendas y los accesorios.

Para recrear el estilo effortless, lo primero es apostar por un guardarropa de básicos versátiles. Camisas blancas, remeras lisas, jeans rectos, pantalones sastreros, blazers, trenchs y sweaters de tejidos finos son algunas de las prendas esenciales. La paleta de colores suele estar dominada por tonos neutros como blanco, negro, gris, beige, camel y azul marino, lo que facilita combinar las prendas entre sí.

El estilo "effortless" busca ser bella al natural.

Otro aspecto fundamental es priorizar la calidad sobre la cantidad. Las telas como lino, algodón, lana, seda o cuero aportan una apariencia más refinada, mientras que los cortes limpios y el buen calce hacen que cualquier conjunto luzca más elegante. En cuanto a los accesorios, el estilo effortless apuesta por la discreción: joyas minimalistas, bolsos clásicos y zapatillas blancas, mocasines o botas de diseño sencillo completan el look sin robar protagonismo.

Por último, el maquillaje suele ser natural y el peinado busca un efecto messy pero que en verdad es delicado. El objetivo es proyectar una imagen fresca, cómoda y sofisticada al mismo tiempo, inspirada en la idea de que menos es más y de que la elegancia puede surgir de lo simple.