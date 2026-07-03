Quién es el presidente de la República de Cabo Verde

José María Neves, presidente actual de Cabo Verde.

El Mundial de Fútbol 2026 está siendo el escenario de grandes sorpresas y relatos históricos, y la selección de Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Encuadrado en el exigente Grupo H, el conjunto africano demostró una solidez admirable al empatar todos sus compromisos de la primera fase: un 0 a 0 contra España, un vibrante 2 a 2 frente a Uruguay y un cierre sin goles ante Arabia Saudita. Con estos resultados, los "Tiburones Azules" consiguieron una clasificación histórica a los dieciseisavos de final. En esta instancia decisiva de la Copa del Mundo, el destino los cruzará en un duelo sin precedentes contra Argentina, un acontecimiento que ha paralizado por completo a la nación insular.

El perfil del presidente: quién es José Maria Neves

Detrás del entusiasmo de este pequeño estado de África occidental se encuentra su máxima autoridad política, el presidente José Maria Neves. Nacido en el municipio de Santa Catarina, Neves cuenta con una extensa y consolidada trayectoria en la administración pública. El actual mandatario asumió la jefatura de Estado el 9 de noviembre de 2021, tras resultar electo en los comicios presidenciales celebrados en octubre de ese mismo año como representante del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV).

Su llegada a la Presidencia no fue una sorpresa para el pueblo caboverdiano, ya que previamente había gobernado el país con amplios consensos en el rol de primer ministro durante un extenso período de quince años, comprendido entre 2001 y 2016.

José María Neves, presidente electo de Cabo Verde. (Crédito de foto: Décio Barros/DW)

Las expectativas ante el choque contra Argentina

La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final y el inminente partido contra el combinado argentino generaron una profunda emoción en José María Neves. De cara al crucial enfrentamiento en el Estadio de Miami, Neves compartió públicamente su orgullo por el rendimiento mostrado por los futbolistas en territorio norteamericano. El presidente destacó de forma contundente la valentía y la disciplina táctica de los jugadores africanos, señalando que el plantel ha demostrado estar a la altura de las máximas potencias internacionales. El mandatario concluyó que, más allá del resultado final frente a los vigentes campeones del mundo, la participación de Cabo Verde en esta cita mundialista ya constituye un hito imborrable que llena de dignidad y alegría a toda la población de las islas.