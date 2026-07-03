Cómo es la camiseta de Cabo Verde en el Mundial 2026: su historia y por qué tiene formas triangulares

Selección de Cabo Verde.

Cada Copa del Mundo deja historias que trascienden el fútbol. Además de los resultados y las figuras, los uniformes de las selecciones suelen transformarse en una carta de presentación cultural, con diseños que reflejan tradiciones, paisajes o acontecimientos históricos de cada país.

En ese contexto, una de las camisetas que más llamó la atención en el Mundial 2026 fue la de Cabo Verde. El seleccionado africano eligió un diseño repleto de figuras geométricas que, lejos de responder a una decisión estética, tiene un significado profundamente ligado a la historia y la conformación territorial del archipiélago.

Por qué la camiseta de Cabo Verde tiene formas triangulares

Tanto la camiseta titular como la alternativa incorporan un patrón geométrico compuesto por pequeños triángulos distribuidos a lo largo de toda la tela. A simple vista, el diseño parece un recurso visual moderno, pero en realidad representa uno de los elementos más característicos del país.

Los triángulos recrean las rutas aéreas que conectan las distintas islas de Cabo Verde, un archipiélago ubicado frente a la costa occidental de África y conformado por diez islas principales. Debido a su geografía, el transporte entre los distintos territorios resulta clave para la vida cotidiana de sus habitantes.

El diseño busca simbolizar esa red de conexiones que une a cada isla y que forma parte de la identidad nacional. De esta manera, la camiseta rinde homenaje a todas las regiones del país, desde Brava y Santo Antão hasta Sal, recordando que cada una integra una misma historia.

Un homenaje a la identidad de un país insular

En los últimos años, las marcas deportivas comenzaron a desarrollar camisetas que van mucho más allá de los colores tradicionales de cada selección. Los nuevos diseños incorporan referencias culturales, símbolos nacionales y elementos históricos que permiten contar una historia a través de la indumentaria.

Cabo Verde se sumó a esa tendencia con una propuesta que busca destacar una de sus principales particularidades geográficas: ser un archipiélago en el océano Atlántico, donde las conexiones entre islas son fundamentales para la integración del país.

Camiseta de Cabo Verde.

Por eso, el patrón triangular no solo aporta un aspecto moderno al uniforme, sino que también representa el movimiento permanente entre las islas y el vínculo que une a sus habitantes, convirtiendo a la camiseta en un verdadero símbolo de identidad nacional.

Así, el seleccionado africano no solo debutó en el Mundial 2026 con la ilusión de hacer historia dentro de la cancha, sino también con una camiseta que logró transmitir, a través de un simple patrón de triángulos, la esencia de un país unido por el mar y conectado por el aire.