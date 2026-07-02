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España goleó a Austria y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

España goleó a Austria y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Los goles y el resumen de la goleada de España frente a Austria en los 16vos de final.

02 de julio, 2026 | 18.14

La Selección de España goleó por 3 a 0 a Austria este jueves y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se impuso con comodidad gracias a los goles de Pedro Porro y Mikel Oyarzábal por duplicado, ante su par europeo que no llevó ningún tipo de peligro (tuvo cinco remates en todo el partido) al arco defendido por Unai Simón.

Con este resultado, 'La Roja', que había clasificado como líder del Grupo F tras quedar por encima de Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, se ratificó como una de las grandes candidatas a ganar la competición. Su próximo rival saldrá del cruce entre Portugal y Croacia, que se enfrentarán a partir de las 20 horas en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Video: los goles de la victoria de España frente a Austria

Noticia en desarrollo.

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