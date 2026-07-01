Djokovic no da tregua y arrolla a Tsitsipas para pasar a tercera ronda

Wimbledon

Novak Djokovic acabó ganando el miércoles los puntos que su ‌rival Stefanos ‌Tsitsipas no pudo cerrar a pesar de las numerosas oportunidades que tuvo y alcanzó la tercera ronda del torneo de Wimbledon, en la que enfrentará al francés Arthur Rinderknech.

Anunciado ​como un "enfrentamiento de ⁠pesos pesados en la pista ‌central" en el programa ⁠oficial de Wimbledon, el ⁠duelo se convirtió en un espectáculo unipersonal, ya que Djokovic, de 39 años, ⁠se clasificó con una ​victoria por 6-3, 6-4 y ‌6-2 sobre el ‌hombre que en su día fue ⁠considerado un futuro campeón de Grand Slam.

Con 4-4 en el segundo set, ante un punto de ​break, ‌Tsitsipas tuvo dos oportunidades de rematar la pelota para anotar un punto ganador, pero sus dos remates aéreos se fueron ⁠afuera. Djokovic aprovechó el descuido para hacerse con el break y, con ello, también acabó con cualquier esperanza que su rival griego pudiera albergar de dar la sorpresa.

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Djokovic ganó ocho ‌de los últimos diez juegos, condenando a Tsitsipas a su duodécima derrota consecutiva en su rivalidad directa.

El séptimo cabeza de serie se enfrentará ahora ‌al francés Arthur Rinderknech, cabeza de serie número 25, en su intento por ‌conseguir su ⁠octavo título de Wimbledon y su 25.ª corona de ​Grand Slam, lo que supondría un récord.

Con información de Reuters