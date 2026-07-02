La tendencia para embarazadas que impuso Anne Hathaway sin darse cuenta: así se llevan los vestidos en 2026

Anne Hathaway anunció su tercer embarazo, comenzó su gira de prensa por la película de “The Odyssey” y rápidamente captó la atención de todos con uno de sus looks: un vestido rojo puesto al revés. Lejos de parecer un error, la actriz compartió una idea con el mundo que ya es tendencia.

Cómo es el look de Anne Hathaway que marca tendencia este invierno 2026

La actriz se mostró en la premiere con lo que parecía un vestido rojo al revés, donde el cuello cerrado tipo bote le quedó en la parte delantera. Una editora de Vogue asumió que había sido decisión consciente de la actriz y rápidamente viralizó la idea de girar la ropa para que las personas embarazadas puedan usarla más cómodas con la panza.

En realidad, se trataba de un conjunto, estilo "mono", de manga larga, con bambuchas, y en un rojo vibrante de la colección primavera-verano 2026 de Ashlyn. El escote más prolongado iba en la parte de atrás, para llevar el cuello cerrado en la parte delantera.

El conjunto original es un mono, rojo vibrante y con cuello alto , de manga larga, con bambuchas, y en un rojo vibrante de la colección primavera-verano 2026 de Ashlyn

El conjunto, de líneas minimalistas y silueta relajada, permitió que se destacara el embarazo de la actriz de manera sofisticada y con mucho estilo. Al outfit, Hathaway le sumó zapatos de Aquazzura y joyas de Bvlgari. Ante la polémica y los cuestionamientos por su outfit, la propia actriz sembró la duda sobre si había sido una decisión a propósito o un simple error. "Claaro eso hice... ¿Eso hice?", sostuvo en respuesta a los medios.

Anne Hathaway anunció su tercer embarazo

La icónica actriz anunció a mediados de junio que se encuentra a la espera de su tercer hijo con un video en redes sociales. La protagonista de “El Diablo Viste a la Moda” y su esposo Adam Shulman ya tienen dos hijos juntos. Hathaway decidió compartir la noticia en la previa a la premiere de La Odisea, donde lució diferentes outfits que reúnen sofisticación y estilo.