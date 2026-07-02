Ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, el partido de Tres Arroyos reúne playas, pueblos rurales y paisajes naturales que lo convierten en una alternativa para quienes buscan recorrer la Costa Atlántica durante todo el año. Entre sus principales atractivos se destaca la desembocadura del arroyo Cristiano Muerto en el mar Argentino, ubicada en el Balneario Orense.

Además de sus más de 100 kilómetros de costa, el distrito ofrece una combinación de naturaleza, historia y actividades recreativas distribuidas entre Claromecó, Reta, Orense y la ciudad cabecera, que conserva un importante patrimonio cultural y arquitectónico.

¿Cómo es Tres Arroyos, el destino bonaerense con playas, arroyos y naturaleza?

El partido debe su nombre a la confluencia de los arroyos Seco, del Medio y Orellano, que atraviesan la región antes de desembocar en el arroyo Claromecó y, finalmente, en el océano Atlántico. Esa red hídrica da origen a distintos paisajes costeros, entre ellos la desembocadura del arroyo Cristiano Muerto, donde el agua dulce se encuentra con el mar.

El distrito también cuenta con extensas playas, médanos, bosques y espacios ideales para la pesca deportiva, las caminatas, el avistaje de aves y los deportes náuticos. Entre los puntos más visitados figuran el Médano 40, el río Quequén Salado y los balnearios de Claromecó, Reta y Orense.

¿Qué hacer en Tres Arroyos?

Durante las vacaciones de invierno 2026, el distrito ofrece propuestas que combinan naturaleza, gastronomía, ferias y actividades culturales. Entre las opciones se destacan las caminatas por la costa atlántica, las visitas a la desembocadura del arroyo Cristiano Muerto y los recorridos patrimoniales, además de actividades de micoturismo en Claromecó. En determinadas épocas del año también es posible observar ballenas desde distintos sectores de la costa.

La agenda invernal incluye la Feria de Arte y Diseño Invernal, prevista para el 18 y 19 de julio en Claromecó, y la Fiesta de la Empanada Costera, que se realizará el 26 de julio en Reta, además de circuitos guiados y eventos deportivos.