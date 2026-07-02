PlayStation confirmó los juegos gratis de PS Plus para julio de 2026: cuáles son

Fuente: PlayStation Store.

El lineup de julio de PS Plus mezcla un shooter AAA de primer nivel, un RPG cooperativo roguelite y un retro-RPG indie que sorprende a quien se le da una oportunidad. Los tres títulos son compatibles con PS5 y PS4, y la selección puede variar según la región al momento del lanzamiento.

Call of Duty: Modern Warfare III – Paquete multigeneración

El título más pesado del mes y, probablemente, el que más va a mover la aguja entre los suscriptores. MW3 ofrece tres modos de juego en un solo paquete: la campaña, que continúa directamente la historia de Modern Warfare II con el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 enfrentando al criminal de guerra Vladimir Makarov; el multijugador, que trae de vuelta los 16 mapas clásicos del MW2 de 2009 con gráficos actualizados y nuevos modos; y Modern Warfare Zombies, que expande la experiencia PvE en el mapa de zombies más grande de la saga hasta la fecha, ahora con soporte para escuadrones de distintos grupos. Es el pase de entrada más grande que ofreció PS Plus en lo que va del año.

For the King II

Un RPG cooperativo que brilla especialmente si hay con quién jugarlo. La historia sitúa a los jugadores en el reino de Fahrul, donde la Reina Rosomon traicionó a su pueblo y lo somete bajo una tiranía de oscuridad y minas. Con modalidad cooperativa para hasta cuatro jugadores, la propuesta combina mecánicas roguelite con elementos de juego de mesa, decisiones estratégicas en cada turno y variedad de clases de personajes para diversificar los roles del equipo. Es la secuela directa del For the King original, construida sobre un motor actualizado que añade nuevas mecánicas sin perder la identidad del original.

CrossCode

El más sorpresivo de los tres, y quizás el más adictivo para quien le da una chance. CrossCode es un RPG de acción en 2D con estética de 16 bits, pero su profundidad no tiene nada de retro: combina gráficos pixelados con física de alta velocidad, un sistema de combate dinámico y puzzles de mazmorras que requieren pensar antes de actuar. La historia tiene un envoltorio de ciencia ficción que va revelando sus capas con el tiempo. Para quienes disfrutan de los RPG clásicos pero quieren algo que se sienta moderno en el control, es el título inesperado del mes.