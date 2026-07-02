En plena ola de frío polar, cientos de personas se agolparon durante horas este jueves en las afueras de un frigorífico del sur bonaerense para acceder a una promoción de carne y ahorrarse aproximadamente $7.000. "Conviene venir y hacer la fila", dijo un hombre. Hubo más de dos cuadras de cola con personas que se acercaron a las 3 de la mañana a comprar un producto que está en su piso histórico de consumo.

Un frigorífico publicó en sus redes sociales una importante oferta de precios para el público minorista: todos sus cortes de carne a $11.900 el kilo. La promoción se viralizó y generó que cientos de clientes se acerquen durante la mañana al local de Monteverde 2204, en la localidad bonaerense de Solano.

"Llegué a las 7 de la mañana. La demanda es por los precios que están en otros lados, conviene venir a hacer la fila hay mucha diferencia", dijo un hombre ante un móvil de Canal 13. Según explicó, los motivos económicos fueron más fuertes que el frío matinal, que estuvo en torno a los 0 grados en distintas partes del conurbano. "En el barrio estos cortes están $19.000, $20.000 o $23.000", agregó.

El contexto de la promoción

Estas largas filas por un trozo de carne se dan en un piso histórico del consumo local, que se mezcla con el atraso salarial de los últimos meses de la mayoría de la población. Por habitante, el consumo de carne vacuna se ubicó en mayo de 2026 en el nivel más bajo de por lo menos las últimas dos décadas.

Así surge de los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) difundidos por CEPA. El promedio de los últimos doce meses marcó una caída interanual de 6,1% y llegó a 47,5 kilos por habitante al año.

"Tratamos de hacer esta oferta para que pueda venir gente, porque está todo muy tranquilo", dijo Carolina, una de las dueñas del frigorífico Cabaña Don Theo. La mujer aseguró que hubo personas que se acercaron durante la madrugada y que llegaron a ser "dos cuadras y media" de clientes. "Esta vez fue pensando en la gente, para que la gente pueda comprar algo razonable y bueno", agregó.

Las promociones de los comercios despiertan el interés de los consumidores, en un contexto en el que el precio de uno de los alimentos centrales de la dieta local ganó peso frente a los ingresos. Según el último relevamiento de la consultora LCG, la carne subió un 3,5% durante las últimas cuatro semanas,