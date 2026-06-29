Volver al 2009: el inesperado anuncio de League of Legends que enloquece a los jugadores de la vieja escuela

Fuente: Sheep Esports.

League of Legends cumplirá 17 años en octubre de 2026, y Riot decidió celebrarlo mirando hacia atrás. A través de un cómico video, la compañía reconoció que el juego vivió muy buenos tiempos en el pasado que se perdieron por el camino: ya no existen algunos objetos muy míticos, tampoco están disponibles antiguos sistemas para potenciar a los personajes y otros detalles que se han ido dejando atrás con tal de optimizar la experiencia general. La respuesta de la comunidad fue inmediata y masiva: la nostalgia tiene un poder enorme en una base de jugadores que lleva más de una década en la Grieta del Invocador.

Qué es League Classic y qué podría incluir

Riot Games planea traer de vuelta todo ello a través de una versión que ha llamado League Classic. Si bien no ha confirmado oficialmente qué incluirá, tiene toda la pinta de que se tratará de algo similar a lo que ocurrió con World of Warcraft Classic, que los jugadores tendrán acceso a un servidor que les permitirá revivir cómo era el juego cuando comenzó a dar sus primeros pasos.

El alcance del cambio que acumuló el juego en estos años es enorme. La plantilla de campeones no ha parado de aumentar, alcanzando más de 170 personajes diferentes, entre los que hay algunos a los que se ha modificado su aspecto y también su manera de controlarlos. El mapa de la Grieta del Invocador también ha sufrido una larga lista de modificaciones que van más allá de su aspecto visual, con nuevos campamentos y enemigos a derrotar.

Modos clásicos que también podrían volver

Más allá del mapa y los objetos, hay otro punto que ilusiona a los veteranos. Esto mismo podría suponer la vuelta de modos muy clásicos que se quedaron atrás y a los que nunca más se les ha vuelto a dar una oportunidad. Dominion, el modo de captura de puntos que fue eliminado en 2016, es el que más aparece en las conversaciones de la comunidad cuando se habla de lo que gustaría revivir.

Cuándo se revelan todos los detalles

La fecha clave es el 11 de julio. Riot Games decidió que será en las finales del MSI donde revelará oficialmente cómo será League Classic y todos los datos importantes. La elección del escenario no es casual: el MSI es uno de los torneos internacionales más importantes del año, con millones de espectadores conectados, lo que garantiza el mayor alcance posible para el anuncio.