Adiós a 17 años de historia: cerró la primera cafetería de especialidad de Mar del Plata en medio de la crisis de Milei

En un contexto de creciente crisis económica que atraviesa al conjunto de la sociedad, continúan cerrando locales a raíz de la caída de la demanda, la suba de precios y los costos de mantenimiento. En esa línea, en Mar del Plata le dijeron adiós a la primera cafetería de especialidad que tuvo la ciudad.

Se trata de "Di Mero", el café de especialidad que abrió durante el 2009 su primer local y llegó a tener tres sucursales, en distintos puntos estratégicos marplatenses. A fines de mayo, decidió cerrar sus puestas de manera definitiva.

Cierre de locales: el comunicado de Di Mero

A través de las redes sociales, los dueños y los laburantes detrás de Di Mero se despidieron de la comunidad y explicaron los motivos que los llevaron a tomar la decisión de cerrar: "Nos quedan los recuerdos, las mañanas apuradas, las charlas eternas, los cafés que acompañaron primeras citas, trabajos, estudios y encuentros".

"Gracias por haber sido parte de esta historia, por recomendarnos, por volver, por convertir este lugar en un pedacito de la historia de Mar del Plata. Hoy nos despedimos, pero estamos seguros que vamos a volver a encontrarnos", indicaron desde la primera cafetería de especialidad que forjó una gran comunidad en la ciudad.

En la última sucursal abierta de Di Mero, ubicada en Gascón y Güemes, reabrió el reconocido local gastronómico "La esquina de Güemes", que tuvo su esplendor apenas a la vuelta, en la esquina de Güemes y Alberti.

Camarón Brujo, otro local que cierra en Güemes

Frente al viejo local de "La esquina de Güemes", Camarón Brujo bajará las persianas de su histórico punto de venta después de 24 años de actividad ininterrumpida. El dueño de la reconocida marca de indumentaria atribuyó la decisión a la necesidad de adaptarse a un escenario cada vez más complejo para los emprendimientos comerciales.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la empresa por Sebastián Galindo, surfista, emprendedor y uno de los fundadores de la marca junto a su hermano Marcelo. En un video grabado dentro del local, Galindo explicó que la compañía inició un proceso de reorganización para garantizar su continuidad en el tiempo.

“Hoy nos toca la difícil tarea de desarmar un local y de irnos después de 24 años de permanencia en esta calle comercial de Mar del Plata”, expresó. Según señaló, la decisión responde a la necesidad de reconvertir el negocio frente a un contexto que volvió inviables determinados formatos comerciales tradicionales.