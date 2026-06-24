Una importante multinacional despidió a casi la mitad de sus trabajadores

Una multinacional despidió a la mitad de sus trabajadores.

Se desató un importante conflicto en una multinacional que despidió a casi la mitad de su personal en la fábrica de Argentina en medio de la crisis económica que provocó en el país Javier Milei y el gobierno libertario.

Se trata de la multinacional Air Liquide, una de las principales productoras mundiales de gases industriales y medicinales, la cual posee una fábrica en la ciudad bonaerense de Campana. La empresa decidió avanzar con el despido de 15 trabajadores en el marco de un proceso de reestructuración interna que, según trascendió, estaría vinculado a la incorporación de nuevas tecnologías y cambios en la organización productiva.

La situación generó preocupación entre los empleados y sus familias, ya que la medida afecta a casi la mitad de la dotación de personal de la planta, que contaba con alrededor de 35 trabajadores. Además, los despedidos denuncian que las desvinculaciones fueron comunicadas de manera verbal, sin la entrega inmediata de los correspondientes telegramas laborales.

El conflicto comenzó a primera hora del últimos martes, cuando directivos de la compañía se presentaron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Larrabure junto a personal de seguridad adicional. Según relataron los trabajadores, a medida que los operarios llegaban para iniciar el turno de la mañana, eran informados verbalmente de que quedaban desvinculados de la empresa.

La protesta de los trabajadores despedidos

Frente a esta situación, los empleados afectados resolvieron iniciar un acampe pacífico en las puertas de la fábrica para reclamar por sus puestos de trabajo y exigir explicaciones formales sobre la medida. La tensión aumentó aún más cuando, según denunciaron, la empresa colocó un candado en el acceso principal del establecimiento, impidiendo completamente el ingreso de los trabajadores a las instalaciones.

La planta permanece cerrada y ningún empleado puede acceder actualmente al predio, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de la operación local y sobre la situación laboral de quienes continúan vinculados a la compañía.

Air Liquide es una empresa de origen francés considerada una de las principales productoras mundiales de gases industriales y medicinales. Entre sus actividades se encuentran la producción y distribución de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono, insumos fundamentales para sectores como la industria metalúrgica, energética, alimenticia, química y tecnológica.

Además, la compañía cumple un rol estratégico dentro del sistema sanitario, ya que abastece de oxígeno medicinal y otros gases a hospitales, clínicas y pacientes domiciliarios. Durante la pandemia de Covid-19 fue una de las firmas que tuvo una participación clave en el suministro de oxígeno a centros de salud de todo el país.

En medio del conflicto, los trabajadores expresaron su preocupación por la continuidad de determinadas operaciones dentro de la planta. Según manifestaron, la producción de hidrógeno y dióxido de carbono continuaría mediante personal fuera de convenio y, presuntamente, sin algunos de los controles diarios que habitualmente se realizan en este tipo de procesos industriales.

Los operarios sostienen que esta situación podría representar riesgos operativos y ambientales, por lo que adelantaron que evalúan presentar denuncias ante los organismos competentes para que se inspeccionen las condiciones de funcionamiento de la planta durante el conflicto.