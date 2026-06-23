10 meses de protesta en una fábrica de cerámicas.

Los trabajadores de una histórica fábrica de cerámicas llevan 10 meses de protesta reclamando deudas salariales y la indemnización luego de que la firma empresa cerrara la planta y despidiera a los 300 operarios en medio de la crisis económica que produjo Javier Milei.

Se trata de ex empleados de ILVA en Pilar, donde un grupo de trabajadores continúa sosteniendo un acampe permanente frente a las instalaciones de la empresa. Además, buscan una respuesta judicial que les permita recuperar parte de lo que consideran les corresponde tras perder sus empleos.

De los 300 operarios afectados originalmente por el cierre, alrededor de 150 continúan participando de la protesta. Algunos consiguieron trabajo, otros avanzaron con demandas judiciales, pero decenas de familias siguen dependiendo de la ayuda solidaria para subsistir.

El acampe funciona desde hace meses en condiciones precarias. Los trabajadores y sus familias se organizan en tres gazebos armados con materiales donados por vecinos y organizaciones sociales. El municipio de Pilar aporta baños químicos y parte de la asistencia, mientras que gran parte de los alimentos proviene de donaciones y de la colaboración de la Agrupación Obrera Ceramista Filial Nº 2.

El drama que atraviesan los ex trabajadores de ILVA

Marcelo Barrionuevo, exdelegado de la planta y una de las principales voces del reclamo, describió la situación que atraviesan los exempleados. “Seguimos en el acampe; de los 300 quedaremos 150 trabajadores. Algunos encontraron trabajo, otros iniciaron juicios, pero nosotros seguimos luchando por lo nuestro. Somos trabajadores que nos levantábamos a las 4 de la mañana para ir a la fábrica y, de un día para el otro, nos dejaron en la calle sin nada y nos cambió la vida", relató a BAE Negocios.

Y agregó: "Ahora tenemos que hacer una olla popular en la puerta de Ilva para poder comer. Si no fuera por la ayuda de la Agrupación Obrera Ceramista Filial Nº 2, que nos ayuda con alimentos y hasta para cargar la SUBE, no podríamos seguir”.

La crisis golpeó de lleno a las familias. Muchos trabajadores realizan changas en la construcción, manejan aplicaciones de transporte o dependen de trabajos ocasionales para generar ingresos. Otros concurren diariamente al acampe junto a sus esposas e hijos para compartir las comidas comunitarias.

Las primeras señales de la crisis aparecieron el 29 de agosto de 2025, cuando la compañía informó mediante un mensaje de WhatsApp que la planta cerraría temporalmente por tareas de mantenimiento. Sin embargo, pocos días después, el 1 de septiembre, llegaron los 300 telegramas de despido que confirmaron la magnitud de la situación.

Según denuncian los trabajadores, la empresa no abonó los salarios pendientes ni las indemnizaciones correspondientes. Además, recuerdan que semanas después del cierre se habrían publicado búsquedas laborales para cubrir puestos similares a los que ocupaban los empleados despedidos.

Entre los casos más delicados aparecen trabajadores que interrumpieron tratamientos médicos, familias con hijos con discapacidad que perdieron cobertura de salud y personas que debieron abandonar viviendas alquiladas al quedarse sin ingresos.