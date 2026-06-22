La crisis de Milei y Pullaro ya se cobró 3 mil empresas y 22 mil empleos en Santa Fe

Más de 3 mil empresas cerraron en Santa Fe.

La pérdida de empresas y puestos de trabajo registrados continúa profundizándose en Santa Fe producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei a nivel nacional y que agravó el gobernador Maximiliano Pullaro a nivel provincial. Los últimos datos muestran que ya se acumula una fuerte reducción tanto en unidades productivas como en empleo formal, en línea con una tendencia que también se observa a nivel nacional.

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el número de empresas registradas en territorio santafesino cayó en 660 unidades, mientras que la cantidad de trabajadores con empleo formal se redujo en 6.143 personas. Los números reflejan un comienzo de año complejo para la actividad económica provincial, con más cierres que aperturas y una menor generación de empleo.

3 mil empresas menos en Santa Fe

La comparación con el inicio de la gestión de Javier Milei muestra una contracción todavía más marcada. En diciembre de 2023 Santa Fe contaba con 50.729 empresas registradas. Para marzo de 2026, ese número había descendido a 47.656, lo que implica la desaparición de 3.073 unidades productivas en poco más de dos años.

La evolución del empleo formal presenta una dinámica similar. Según los registros disponibles, la cantidad de trabajadores pasó de 635.292 en diciembre de 2023 a 612.743 en marzo de este año. En términos absolutos, la provincia perdió 22.549 puestos de trabajo registrados durante ese período.

El fenómeno no se limita a Santa Fe. Durante marzo se registró una caída neta de 2.014 empresas en todo el país respecto de febrero. En el acumulado del primer trimestre de 2026, el saldo negativo alcanzó las 3.840 firmas. La reducción de empresas tuvo un correlato directo sobre el mercado laboral. Durante los primeros tres meses del año se perdieron 42.125 empleos formales en Argentina como consecuencia de cierres empresariales y ajustes en distintas actividades económicas.

Las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que el número de empleadores pasó de 489.749 en diciembre de 2025 a 485.909 en marzo de 2026. En paralelo, la cantidad de trabajadores registrados descendió de 9.559.457 a 9.517.332 personas en el mismo período.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que durante abril tanto las incorporaciones de personal como las desvinculaciones mostraron una reducción respecto del mes anterior, retomando niveles similares a los observados en meses previos. Sin embargo, advirtieron que la diferencia entre ambas variables se mantiene prácticamente sin cambios, por lo que el empleo continúa registrando una caída neta.