Sigue la presión del PRO contra Milei: "No construye una mayoría de ganadores"

Mientras cada vez menos aliados del Gobierno defienden a Manuel Adorni por sus inconsistencias para justificar el incremento de su patrimonio, el PRO volvió a marcarle la cancha a Javier Milei. A las múltiples críticas de casi todo el partido amarillo por los dichos del jefe de Gabinete, ahora se suma un nuevo duro informe de la Fundación Pensar con el que se alertó que el plan económico de Milei "no construye una mayoría de ganadores".

"La pregunta política no es solamente qué sectores crecen. La pregunta es qué tipo de crecimiento produce el modelo: uno que genera dólares e inversión, pero todavía no logra transformar esa recuperación en empleo masivo, salarios altos y mejora extendida para la clase media", indicó el reporte, citado por Noticias Argentinas.

En el informe mensual, titulado "Atrápame si puedes", el think-thank del partido de Mauricio Macri concluyó que el modelo mileísta "empieza a mostrar ganadores, pero todavía no construye una mayoría de ganadores".

Según Noticias Argentinas, el trabajo de la fundación liderada por la ex diputada María Eugenia Vidal plantea que los sectores más beneficiados son aquellos intensivos en capital, recursos naturales, exportaciones y grandes inversiones, mientras que los más afectados son los vinculados al empleo, las pymes, el mercado interno y la obra pública.

Mientras crecen ramas de la economía como la energía, la minería, el agro, el sector financiero, los servicios profesionales y el real estate, en el reporte se mencionan dificultades en construcción, industria pyme, comercio tradicional, gastronomía, empleo público, educación, salud, cultura y servicios personales.

En ese sentido, el trabajo de Fundación Pensar también señala que la recuperación económica no logró traducirse en empleo masivo, salarios altos ni una mejora extendida para la clase media.

"Desde el PRO no nos resignamos a creer que desde el Estado no podemos ayudar a aquellos sectores que hoy se están quedando atrás, como la industria y la construcción", se afirmó en el documento.

La ebullición por el caso Adorni

Horas antes de conocerse este reporte, el jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta, Martín Goerling Lara, volvió a expresar su malestar por la situación de Adorni, a quien no le perdonan las inconsistencias en sus relatos para explicar de dónde proviene el dinero de su fortuna.

"No da para más", dijo Goerling Lara en diálogo con Infobae. "Vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni", anticipó el senador, al remarcar que el bloque no dudará en votar junto a otros espacios, incluido el peronismo,

Por su lado, el diputado del PRO, Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de mayor confianza de Mauricio Macri, también reiteró sus críticas al funcionario. "Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además, desde el PRO de Rosario le enviaron una carta a Milei para que el jefe de Gabinete no participe del acto por el Día de la Bandera. "Un compromiso sagrado que debe ser protegido y respetado por todos los argentinos. Es por ello que le escribo esta carta, a fin de solicitarle que Manuel Adorni no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad", escribió la concejal rosarina por el PRO Ana Martínez, un texto que publicó en su cuenta de X.