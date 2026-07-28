Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve suba del dólar blue este martes, 28 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
El dólar MEP se actualiza este martes con un precio de compra de $1530.66 y de venta de $1531.9, lo que representa una variación positiva del 0,24% en el mercado de bonos, donde la operatoria financiera marca el ritmo de la cotización.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
En esta actualización del martes, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene estable, con un valor de compra de $1470 y un valor de venta de $1520, registrando una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
Este martes, 28 de julio, el dólar blue opera en el mercado informal con una leve suba: el billete paralelo se ofrece a $1540 para la compra y a $1560 para la venta, lo que representa una variación positiva del 0,97% frente a la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
El mercado de contado con liquidación (CCL) se actualiza este martes con una cotización de compra en $1594.8892 y venta en $1603.7296, registrando una variación positiva del 0,57%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
En el mercado de bonos, el dólar bolsa (MEP) se ubica en alza este martes: la cotización para la compra es de $1530,66, mientras que para la venta alcanza los $1531,9, lo que representa una variación positiva del 0,24% respecto al cierre anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
El dólar Oficial se mantiene estable este martes 28 de julio, con un valor de compra de $1470 y de venta de $1520, sin variación respecto a la jornada anterior (0,00%).
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 28 de julio
El dólar blue opera este martes 28 de julio en el mercado informal con una leve suba: la compra se ubica en $1540 y la venta en $1560, lo que representa una variación del 0,97% frente al cierre anterior, reflejando una demanda sostenida en las cuevas y arbolitos porteños.
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13:21 | 26/07/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
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El dólar oficial escaló 15 pesos, alcanzó un nuevo récord histórico y cerró en $ 1.515
El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial.
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