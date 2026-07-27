El Gobierno de Formosa ratificó su respaldo a los pequeños productores a través del Instituto PAIPPA: los detalles

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, destacó el alcance de las políticas que impulsa el Gobierno de Formosa para fortalecer a los pequeños productores y sostuvo que el programa continúa consolidando la actividad rural mediante asistencia integral, capacitación, entrega de insumos y herramientas para mejorar la comercialización de la producción familiar.

En el marco de la celebración por el 30° aniversario del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), que se conmemorará el próximo 15 de septiembre, Casco afirmó que esta iniciativa, creada por decisión del gobernador Gildo Insfrán, constituye uno de los pilares del Modelo Formoseño en materia de desarrollo rural y aseguró que "puede replicarse" en otros territorios para fortalecer la producción de pequeña escala.

El funcionario remarcó que, pese al contexto económico nacional, el programa mantiene su presencia en todo el territorio provincial. "Seguimos firmes en el fortalecimiento de la producción porque tenemos la convicción de que este es el camino que ha decidido nuestro conductor, el gobernador Insfrán", expresó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Asimismo, explicó que el trabajo se desarrolla de manera articulada con distintos organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de la Producción y Ambiente, el CEDEVA y el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, con el objetivo de brindar acompañamiento permanente a las familias rurales que desarrollan su actividad en el campo.

Casco también valoró el papel que cumplen las ferias francas y las ediciones especiales organizadas en fechas con alta demanda, como Semana Santa o el Día de la Independencia, donde los productores comercializan alimentos a precios accesibles, entre ellos los tradicionales chivitos paipperos provenientes del oeste provincial.

En ese sentido, destacó además la continuidad de las ferias ganaderas paipperas como una herramienta para fortalecer la comercialización. La próxima edición se realizará el 30 de este mes en El Chorro, mientras que ya se avanza en la organización de nuevos encuentros en Guadalcázar y Puerto Irigoyen.

Según señaló, estos espacios permiten consolidar los canales de venta para los pequeños productores y mejorar los ingresos de las familias rurales, reafirmando el papel del PAIPPA como una de las principales políticas de desarrollo productivo de la provincia.

Una historia de fortalecimiento alimenticio para la provincia

El 15 de septiembre de 1996, el gobierno de Formosa, bajo la dirección de Gildo Insfrán, puso en marcha el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA). Este programa nació con el objetivo de ofrecer una solución social, productiva y ambiental a los pequeños productores de la región, brindándoles apoyo integral.

El PAIPPA fue diseñado para promover el autosostenimiento, la ocupación y la autogestión productiva de las familias rurales, a través de la titularización de tierras, la construcción de viviendas, la provisión de insumos y la capacitación técnica.

En ese momento, el gobernador Insfrán lo presentó como una forma de organizar a la comunidad para combatir los efectos perjudiciales de la globalización. En 2004, el Instituto incentivó el agrupamiento de los productores para fomentar nuevas formas de cooperación y asociativismo. Este cambio buscaba fortalecerlos colectivamente, permitiéndoles alcanzar mayores escalas de producción y comercialización, así como iniciar pequeños emprendimientos de industrialización para agregar valor a sus productos.

Actualmente, la misión del PAIPPA es continuar fortaleciendo y acompañando el desarrollo integral de las familias de pequeños productores. Para unirse al programa, los productores deben residir y trabajar en su chacra de manera familiar. Existen requisitos específicos en cuanto al tamaño de la explotación, como un máximo de 10 hectáreas para agricultores o 50 cabezas de ganado mayor para ganaderos. Además, deben manifestar su disposición a trabajar en grupo y, en ocasiones, en forma comunitaria.