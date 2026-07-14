En el aniversario por los 30 años, Formosa fortalece el vínculo entre la universidad pública y los productores paipperos

En el marco de las actividades por los 30 años de aniversario del programa PAIPPA, Formosa celebró la articulación en el fortalecimiento entre universidad y productores paipperos en un encuentro clave. Este mismo buscó fortalecer el trabajo conjunto, impulsar la producción local y reafirmar el modelo de desarrollo rural que beneficia a miles de familias formoseñas.

Fue la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) llevó adelante una jornada de vinculación junto a productores paipperos cooperativistas e instituciones del Gobierno provincial, con el objetivo de fortalecer el cooperativismo, promover el intercambio de conocimientos y consolidar el desarrollo de la agricultura familiar.

En ese marco, la decana de la UPLaB, Andrea Florentín, explicó que el encuentro coincidió con la realización de la asamblea general ordinaria de los productores cooperativistas y destacó que la actividad permitió profundizar el trabajo conjunto entre la universidad, los organismos públicos y el sector productivo. "El objetivo fue fortalecer el cooperativismo entre los productores paipperos de nuestra región y de regiones vecinas", señaló la especialista en diálogo con AGENFOR.

El encuentro

La jornada combinó una instancia de intercambio en el ámbito académico con actividades prácticas desarrolladas en el campo experimental de la universidad, donde los estudiantes realizan sus prácticas profesionales orientadas a mejorar la eficiencia de las producciones locales.

Florentín explicó que ese espacio funciona como un laboratorio a cielo abierto para el desarrollo de distintos cultivos hortícolas y frutales. Allí se producen hortalizas de hoja y de raíz, además de diferentes variedades de frutas, en un esquema que integra la formación universitaria con las necesidades del sector productivo.

La producción obtenida tiene como principal destino el comedor universitario, donde diariamente se alimentan los estudiantes de la UPLaB y de la escuela agrotécnica que comparte el predio. Asimismo, los excedentes son destinados a comedores comunitarios, escuelas y jardines de infantes de la zona, mientras que el remanente se comercializa.

La decana también destacó que la universidad mantiene convenios de cooperación con pequeños, medianos y grandes productores, además de empresas vinculadas al sector agropecuario. Estos acuerdos permiten que los alumnos complementen su formación mediante visitas a establecimientos productivos y conozcan distintas experiencias para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Finalmente, Florentín puso en valor el crecimiento institucional de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y recordó que actualmente cuenta con cinco carreras, de las cuales tres dependen de la Facultad de Desarrollo Sostenible: la Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Licenciatura en Turismo.

La unidad académica alberga a más de 300 estudiantes y forma parte de una estrategia provincial orientada a vincular la educación superior con el desarrollo rural, la innovación productiva y el fortalecimiento del modelo impulsado por el PAIPPA, una política pública que desde hace casi tres décadas promueve la justicia social en el campo, el arraigo rural y la soberanía alimentaria en Formosa.