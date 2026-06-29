Inscripción 2026: Formosa amplía la formación en salud con una nueva residencia en Nutrición

Formosa puso en marcha la convocatoria para el ingreso a las Residencias 2026, el sistema de formación de posgrado destinado a profesionales de la salud que deseen especializarse dentro del ámbito público. En esta edición, una de las principales novedades es la incorporación de la residencia en la carrera de Nutrición, una disciplina que se suma por primera vez a la oferta académica provincial.

Las residencias se desarrollarán en hospitales del sistema público, con eje en el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón". Una vez finalizadas las etapas de inscripción, evaluación y adjudicación de cargos, comenzarán oficialmente el 1 de septiembre de 2026.

La incorporación amplía las oportunidades de formación para los profesionales del equipo de salud y fortalece el abordaje interdisciplinario de los pacientes dentro del sistema sanitario provincial, mediante una propuesta que combina práctica asistencial, actividades académicas e investigación.

Una nueva especialidad para fortalecer el sistema sanitario

"La importancia para los licenciados en Nutrición que accedan, tras aprobar el examen, a esta residencia es vital para la transición de la teoría universitaria a la práctica. Transforma a los graduados en especialistas capaces de mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir el desarrollo de complicaciones médicas", afirmó la jefa del Programa de Nutrición de la Provincia, Marianela Rojas.

En diálogo con medios locales destacó la importancia de esta nueva residencia para la formación de los futuros especialistas y explicó que esta instancia permitirá consolidar los conocimientos adquiridos durante la carrera mediante una práctica supervisada, que fortalece el desarrollo profesional y de los equipos interdisciplinarios de salud.

Con esta incorporación, Formosa amplía las posibilidades de especialización para un sector que hasta ahora no contaba con una residencia específica dentro del sistema provincial. La convocatoria 2026 contempla vacantes para las residencias en Anatomía Patológica, Cardiología, Cirugía General, Clínica Médica, Diagnóstico por Imágenes, Endocrinología, Gastroenterología, Infectología, Kinesiología, Nefrología, Neumonología, Nutrición, Oncología Clínica, Terapia Intensiva de Adultos, Traumatología y Urología.

Dieciséis especialidades y un cronograma definido

Según la especialidad elegida, los programas tendrán una duración de tres o cuatro años y se desarrollarán bajo la modalidad de formación en servicio, con prácticas en hospitales de referencia de la provincia. El Ministerio de Desarrollo Humano informó que la inscripción presencial permanecerá abierta desde el 29 de junio hasta el 21 de agosto.

El listado definitivo de postulantes se publicará el 24 de agosto; el examen presencial se realizará el 25 de agosto desde las 8 horas; las entrevistas personales y la publicación de resultados tendrán lugar el 26 de agosto; mientras que la adjudicación de cargos se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto. El inicio de las residencias está previsto para el 1 de septiembre de 2026.

La inscripción deberá realizarse de manera presencial en la Dirección de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Salud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, donde los aspirantes completarán el formulario correspondiente dentro del plazo establecido.

Asimismo, los requisitos de ingreso, la documentación necesaria y toda la información vinculada al proceso de selección podrán consultarse en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, donde también se encuentra disponible la convocatoria completa para las Residencias 2026.