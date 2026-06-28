Ancelotti espera ver más minutos de Neymar contra Japón en partido de dieciseisavos de final

Entrenamiento de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador Carlo Ancelotti tiene la esperanza de poder contar con Neymar durante más minutos en el ‌partido de los dieciseisavos de ‌final del Mundial el lunes contra Japón, y cree que la selección brasileña está preparada para cualquier cosa en lo que catalogó como un encuentro duro.

Neymar se ha estado recuperando de una lesión muscular y logró jugar algo más de 15 minutos en la victoria 3-0 sobre Escocia en el último ​partido de la ⁠fase de grupos.

"En la última semana ha progresado mucho", declaró ‌Ancelotti a periodistas el domingo. "Por desgracia, antes no ⁠podía jugar más de 15 minutos, ⁠pero ahora está lo suficientemente bien como para jugar más".

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Japón venció a Brasil 3-2 en un amistoso disputado en Tokio en ⁠octubre, y Ancelotti afirmó que ese encuentro le ha ​proporcionado una excelente perspectiva de lo que ‌puede esperar en Houston, sabiendo que ‌un tropiezo enviaría a su equipo a casa en ⁠las primeras fases del torneo.

"Fue una buena experiencia comprobar que Japón es una de las mejores selecciones del mundo", afirmó. "Les tenemos un respeto absoluto y nos prepararemos para el partido ​como si ‌fuera una final, porque para nosotros es una final".

"Necesitamos una mente fuerte y un corazón fuerte. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir en un partido de eliminatoria, como la prórroga o los ⁠penales (...) El equipo está preparado, motivado y lleno de confianza. Pero todos los partidos de esta competición son muy difíciles", agregó.

El partido dará comienzo al mediodía, hora de Houston, algo a lo que Brasil aún no se ha acostumbrado en la competición. Pero Ancelotti no se inmuta.

"No creo que haya mucho que cambiar, siempre entrenamos ‌a esta hora del día. Al fin y al cabo, vamos a jugar un partido de fútbol", destacó.

"Tenemos que mantenernos concentrados. Vamos a enfrentarnos a un rival muy duro, muy bien organizado, y tenemos que tener claro lo que queremos hacer sobre el ‌terreno de juego (...) "Los jugadores dormirán muy bien. Mucho mejor que el seleccionador, te lo aseguro", agregó.

El experimentado DT italiano afirmó que, en su ‌opinión, no hay ⁠un claro favorito para ganar el Mundial.

"Puede que algunos equipos lo hayan hecho mejor que otros ​en la fase de grupos, pero no creo que haya surgido todavía un claro favorito. Este debería ser un torneo muy reñido", concluyó.

Con información de Reuters