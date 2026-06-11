El Gobierno de Formosa profundiza las acciones sanitarias en terreno con atención y prevención en comunidades

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano busca fortalecer la atención primaria de la salud, ampliar la prevención y garantizar el acceso equitativo a servicios médicos en comunidades originarias y zonas rurales alejadas. En esta oportunidad, el equipo de salud del centro de salud de Lote 8 llevó adelante una nueva intervención sanitaria en Misión Nueva y Villa Nueva.

La jornada fue articulada por la cartera sanitaria provincial junto a los profesionales de salud del lugar, en el marco de una estrategia integral de cuidado sanitario que apunta a consolidar la cobertura de salud primaria en todo el territorio formoseño.

El director del centro de salud de Lote 8, Diego Fernández, destacó que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido con comunidades originarias de la región. En diálogo con Agenfor, explicó que las rondas sanitarias permiten acercar prestaciones esenciales a cada comunidad mediante recorridas periódicas y trabajo en territorio.

“A través de estas visitas podemos realizar controles, hacer seguimiento de pacientes y reforzar las acciones preventivas que son claves para cuidar la salud de nuestra población”, señaló Fernández.

Controles médicos, vacunas y entrega de medicamentos

Durante la jornada, equipos de salud brindaron atención médica integral a niños, jóvenes y adultos mayores. Además, se realizó la entrega gratuita de medicamentos recetados para garantizar la continuidad de los tratamientos indicados.

El personal de enfermería llevó adelante controles antropométricos y de signos vitales, lo que permitió evaluar el estado general de salud de los pacientes y realizar el seguimiento de cada caso.En paralelo, se verificaron carnets de vacunación y se completaron esquemas del Calendario Nacional de Inmunizaciones, aplicando vacunas a personas de todas las edades.

Prevención del cáncer y salud integral

Dentro del operativo, el área de obstetricia desarrolló acciones de concientización y promoción del estudio de Papanicolaou (PAP), con especial énfasis en la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Estas actividades forman parte de una estrategia integral de prevención que busca reducir riesgos y fortalecer los controles periódicos en la población femenina de la zona.

Fernández destacó el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano en la implementación de estos operativos, que incluyen atención médica, vacunación, entrega de medicamentos y controles integrales.

“Tenemos el acompañamiento constante del Ministerio de Desarrollo Humano para llevar adelante estas actividades, garantizando atención médica, vacunación, medicamentos y controles integrales en cada comunidad. Eso demuestra el compromiso del Gobierno de Formosa con el bienestar de nuestros pueblos originarios”, enfatizó.