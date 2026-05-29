Salud pública e inclusiva: Formosa consolida estrategias de atención primaria y prevención en comunidades originarias

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y equipos del centro de salud de María Cristina, llevó adelante una nueva intervención sanitaria en la comunidad originaria San Miguel, ubicada en el oeste provincial, con el objetivo de acercar servicios de atención primaria, fortalecer la prevención y ampliar el acceso a la salud en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Durante la jornada, profesionales de distintas áreas realizaron consultas médicas para personas de todas las edades, controles generales y entrega de medicamentos recetados, además de garantizar el seguimiento de tratamientos y el acceso a prestaciones básicas para las familias de la comunidad. Este tipo de operativos forman parte de una estrategia orientada a sostener la presencia del sistema público de salud en comunidades rurales y originarias, reforzando la prevención, la detección temprana y el acompañamiento sanitario territorial.

Uno de los ejes centrales del operativo estuvo vinculado a la inmunización, ya que los equipos aplicaron dosis de la vacuna antigripal a personas incluidas dentro de los grupos de riesgo, entre ellos niños, embarazadas y adultos mayores. Asimismo, se completaron esquemas correspondientes a otras vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones.

Vacunación y prevención

Como parte de las actividades, también se desarrolló un espacio de información y sensibilización destinado especialmente a las mujeres de la comunidad. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la prevención del cáncer de cuello uterino, la importancia de realizar controles periódicos y la necesidad de acceder a diagnósticos tempranos.

En ese marco, los profesionales promovieron la realización anual del estudio de Papanicolaou (PAP) y explicaron los principales signos de alerta asociados a esta enfermedad. Además, se brindó información sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), y se recordó que debe ser aplicada a niñas y niños a los 11 años mediante una dosis única, gratuita y obligatoria.

Atención sanitaria cerca de las comunidades

La directora del centro de salud de María Cristina, Irma Lottero, destacó que este tipo de operativos permiten acercar los servicios sanitarios a poblaciones alejadas y garantizar el acceso a prestaciones esenciales para cada familia. "Una herramienta fundamental y muy efectiva”, aseguró sobre la vacunación y apuntó: "Por eso insistimos en completar los esquemas y en cumplir con las vacunas y todas las dosis indicadas para cada etapa de la vida".

La profesional subrayó que el trabajo territorial forma parte de una estrategia permanente destinada a fortalecer la atención primaria de la salud, fomentar los controles preventivos y promover hábitos de cuidado que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, remarcó que la detección temprana de enfermedades es la clave para reducir riesgos y mejorar los resultados de los tratamientos, por lo que insistió en la importancia de que las mujeres realicen controles médicos de manera periódica.