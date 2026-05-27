Salud pública: Formosa garantizó la atención médica de cara al invierno y conectará al interior con especialistas 

El Gobierno provincial de Formosa aseguró que el sistema sanitario provincial se encuentra preparado para afrontar el aumento de enfermedades respiratorias característico de la temporada invernal y destacó que actualmente existe cobertura médica en distintos puntos del territorio provincial.

El Ministerio trabaja con planificación anticipada para responder a posibles brotes y al incremento de patologías respiratorias que suelen registrarse durante esta época del año, aseguró el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, al referirse al escenario epidemiológico actual en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

"La salud tiene estaciones donde hay enfermedades que empiezan a aparecer. Esta es una época en la que todo lo respiratorio comienza a tener su presencia primordial", explicó Atencia y destacó que la provincia mantiene una vigilancia epidemiológica activa, ya que cuenta con capacidad técnica para realizar diagnósticos complejos sin necesidad de derivar muestras fuera del territorio provincial.

Vigilancia epidemiológica y capacidad local

"Está la posibilidad de detectar e identificar hantavirus sin necesidad de enviar muestras afuera. Eso nos ayuda muchísimo porque ante cualquier sospecha se trabaja automáticamente desde acá", sostuvo el ministro.

En ese marco, resaltó el fortalecimiento de las herramientas sanitarias locales y el desarrollo de sistemas de telemedicina para mejorar la articulación entre profesionales del interior y especialistas de la capital provincial. "Se implementa telemedicina. Los profesionales que tiene en toda la provincia pueden referirse directamente con los especialistas", señaló.

Respuesta sobre el funcionamiento del SIPEC

Atencia también respondió a cuestionamientos vinculados al funcionamiento del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) y rechazó versiones sobre despidos o desplazamientos de personal dentro del organismo. "El SIPEC tuvo una baja de 15 personas, pero porque se jubilaron o se mudaron de provincia. Nunca hubo desplazamiento de gente", afirmó.

El funcionario explicó que algunos trabajadores que dejaron funciones de conducción por cuestiones de salud continuaron desempeñándose en otras tareas dentro del sistema, como operadores de radio. Asimismo, reconoció que existieron inconvenientes administrativos relacionados con la implementación de un sistema automatizado para la liquidación de guardias, aunque aseguró que fueron corregidos posteriormente.

"Hubo algunos errores, pero se subsanaron. Las guardias que se hacen son las guardias que se pagan", indicó. y precisó que las diferencias detectadas fueron solucionadas mediante planillas complementarias y negó que hayan existido descuentos salariales intencionales.

Cobertura médica y formación de profesionales

Consultado sobre la situación de hospitales y centros de salud, especialmente en localidades del interior provincial, Atencia afirmó que el sistema sanitario cuenta actualmente con médicos y especialistas suficientes para garantizar la atención: "Estamos teniendo cobertura de médicos y de especialistas".

Finalmente, el ministro valoró el crecimiento de las residencias médicas y de enfermería en la provincia y destacó la formación de profesionales locales dentro del sistema público de salud. “La provincia aporta profesionales totalmente especializados y preparados por formoseños. Eso es un orgullo”, concluyó.