El mito de la Dama de Blanco: la historia paranormal más famosa de Recoleta

Entre las leyendas más conocidas de Buenos Aires aparece la historia de la Dama de Blanco, un relato vinculado al Cementerio de la Recoleta que se mantiene vigente desde hace décadas. La protagonista de esta historia es Luz María García Velloso, una joven fallecida en 1925 a los 15 años, cuya figura quedó asociada a supuestas apariciones nocturnas y encuentros sobrenaturales.

La leyenda forma parte del folclore urbano porteño y convirtió al recinto de sepultura en uno de los más mencionados en recorridos sobre misterios de la Ciudad.

¿Quién era la Dama de Blanco de Recoleta?

Luz María García Velloso era hija del dramaturgo Enrique García Velloso y murió de leucemia en plena adolescencia. Sus restos descansan en una bóveda ubicada dentro del Cementerio de la Recoleta, donde una escultura de mármol recuerda su imagen.

La versión más difundida sostiene que, tiempo después de su muerte, un joven de la alta sociedad porteña encontró a una muchacha vestida completamente de blanco llorando cerca del cementerio. Según el relato, ambos compartieron un café en el histórico bar La Biela y luego caminaron por las calles de Recoleta.

Antes de despedirse, el hombre le prestó su saco para protegerla del frío. Sin embargo, la joven desapareció repentinamente frente a la entrada del cementerio. Al ingresar al lugar, el muchacho encontró el saco sobre la bóveda de Luz María, junto a la estatua con el mismo rostro de la mujer con la que había estado horas antes.

¿Cómo nació la leyenda urbana de la Dama de Blanco de Recoleta?

Con el paso del tiempo, la historia comenzó a transmitirse de generación en generación y sumó distintas versiones. Algunas aseguran que la Dama de Blanco aparece caminando entre las bóvedas durante la madrugada, mientras otras relacionan el mito con historias de amores truncos y apariciones fantasmales.

El Cementerio de la Recoleta, inaugurado en 1822, suele ser escenario de relatos similares por la cantidad de mausoleos históricos y personajes reconocidos que descansan allí. Actualmente, la leyenda de la Dama de Blanco continúa siendo una de las historias más populares entre turistas y vecinos que recorren el barrio porteño.