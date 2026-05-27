El cañadón prehistórico de Piedra Parada: un tesoro oculto en al estepa argentina

En el noroeste de la provincia de Chubut, en plena estepa patagónica, se encuentra Piedra Parada, un área natural protegida que conserva vestigios de una gigantesca erupción volcánica ocurrida hace unos 50 millones de años. El sitio es conocido por su enorme pared rocosa y por el Cañadón de la Buitrera, una formación geológica rodeada de paredones de más de 100 metros de altura.

Ubicado sobre la Ruta Provincial 12, entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo, a unos 150 kilómetros de Esquel, cada año recibe visitantes atraídos por sus paisajes, senderos y circuitos de escalada.

¿Cómo se formó Piedra Parada?

La gran roca que da nombre al sitio mide cerca de 240 metros de altura y es el resultado de la solidificación de la chimenea de un antiguo volcán. Según distintas investigaciones geológicas, la zona formaba parte de una enorme caldera volcánica de aproximadamente 25 kilómetros de diámetro.

Con el paso del tiempo, la erosión del viento y del agua moldeó el actual Cañadón de la Buitrera, un corredor natural de unos cuatro kilómetros que atraviesa paredes de roca rojiza y cuevas con pinturas rupestres mapuche-tehuelches.

Además de su valor geológico, el área detenta de importancia arqueológica. Excavaciones realizadas en el sector conocido como “El Alero” comprobaron presencia humana en la región desde hace más de 5000 años.

Trekking, escalada y naturaleza: ¿qué hacer en la estepa patagónica de Chubut?

Actualmente, Piedra Parada es uno de los destinos más elegidos por escaladores de Argentina y del exterior. El área cuenta con más de 300 vías de escalada distribuidas entre la roca principal y el cañadón.

También existen senderos de trekking de distinta dificultad. Uno de los recorridos más populares es el ingreso al Cañadón de la Buitrera, donde los visitantes pueden caminar entre paredones volcánicos y observar aves, reptiles y especies autóctonas como el chinchillón.

El área puede visitarse durante todo el año, aunque la temporada recomendada se extiende entre octubre y abril, cuando las condiciones climáticas facilitan las excursiones y actividades al aire libre.

¿Cómo llegar a Piedra Parada desde Rawson?

Desde la capital de Chubut, el recorrido hasta Piedra Parada es de aproximadamente 420 kilómetros y demanda entre seis y siete horas en auto, según el estado de los caminos. El trayecto más habitual es tomar la Ruta Nacional 25 hacia el oeste, pasar por localidades como Los Altares y Paso del Sapo, y luego continuar por la Ruta Provincial 12 hasta el área protegida.