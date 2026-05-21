La Epecuén que emergió: ruinas, fantasmas y termas, ¿cómo llegar?

Las Termas de Carhué se convirtieron en uno de los destinos de turismo de bienestar más visitados de la provincia de Buenos Aires. Ubicadas a orillas del Lago Epecuén, en el partido de Adolfo Alsina, sus aguas hipersalinas y mineralizadas atraen a visitantes que buscan descanso, tratamientos terapéuticos y paisajes diferentes a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El principal atractivo es el lago, cuya concentración de sal y minerales es comparable con la del Mar Muerto. Gracias a esa composición, el cuerpo flota con facilidad y muchas personas visitan la zona por las propiedades relajantes y terapéuticas de sus aguas.

Aguas termales, spa y relax frente al Lago Epecuén, ¿Qué hacer en Carhué?

Uno de los espacios más conocidos es Termal & Lúdico Mar de Epecuén Park, un complejo con piscinas termales cubiertas y climatizadas alimentadas con agua del Lago Epecuén. El lugar cuenta con hidromasajes, spa, áreas de descanso y vista directa al lago salado.

También hay hoteles y alojamientos con servicios termales, como Hotel Carhué Spa Termal y Spa Cabañas y Camping Levalle - Carhue, que ofrecen piscinas climatizadas, fangoterapia y tratamientos de relax durante todo el año.

Las aguas del lago poseen altas concentraciones de sodio, magnesio y azufre, minerales asociados al alivio de dolores musculares, problemas dermatológicos y estrés.

Las ruinas de Epecuén, el otro gran atractivo turístico de Carhué

A pocos kilómetros de Carhué se encuentran las ruinas de Villa Epecuén, el histórico pueblo turístico que quedó bajo el agua tras la inundación de 1985 y que reapareció décadas después cubierto de sal. Hoy, sus calles destruidas y edificios blancos forman uno de los paisajes más impactantes de la provincia.

Muchos visitantes combinan las termas con recorridos por la antigua villa y atardeceres en Playa Eco Sustentable Carhué-Epecuén, una de las zonas más elegidas para disfrutar del lago. Con su mezcla de turismo termal, historia y paisajes salinos, Carhué se consolidó como una de las escapadas más originales del interior bonaerense.

¿Cómo llegar a las Termas de Carhué desde la Ciudad de Buenos Aires?

Ubicadas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 520 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida de llegar en auto es tomar la Ruta Nacional 5 hasta Guaminí y luego continuar por la Ruta Provincial 60 hacia Carhué. El viaje dura aproximadamente seis horas. También existen servicios de ómnibus que parten desde Retiro.