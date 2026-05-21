La comedia negra de Netflix que va por su segunda temporada y promete repetir el fenómeno mundial

La segunda temporada de Bronca llegó a Netflix con una historia completamente nueva, aunque mantiene el tono de comedia negra, tensión psicológica y conflictos explosivos que convirtieron a la primera entrega en un fenómeno mundial.

Creada nuevamente por Lee Sung Jin, la serie abandona la trama protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong para enfocarse en otro enfrentamiento cargado de manipulación, ambición y luchas de poder.

¿De qué se trata la segunda temporada de Bronca?

La segunda temporada presenta a una joven pareja, Ashley y Austin, quienes trabajan en un exclusivo club de campo. Todo cambia cuando presencian una violenta discusión entre su jefe, Joshua Martin, y su esposa Lindsay.

A partir de ese episodio, los personajes quedan atrapados en una red de favores, chantajes y rivalidades dentro de un ambiente dominado por el dinero y el poder. La historia también suma a Youn Yuh-jung y Song Kang-ho, figuras reconocidas del cine coreano.

¿Cuántos capítulos tiene Bronca 2 y qué diferencias hay con la primera temporada?

La nueva entrega cuenta con ocho episodios y funciona como una serie antológica, por lo que no continúa directamente la historia original. Sin embargo, conserva el mismo estilo narrativo: pequeños conflictos cotidianos que escalan hasta convertirse en situaciones extremas y destructivas.

Según explicó Sung Jin, la idea nació tras escuchar una fuerte discusión entre vecinos, experiencia que inspiró el nuevo conflicto central de la trama. En foros de cine, muchos espectadores destacaron el cambio hacia un entorno más lujoso y corporativo, aunque algunos fanáticos señalaron que la primera temporada mantenía un conflicto “más cotidiano” y cercano.

Ficha técnica de Bronca 2