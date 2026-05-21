Cada vez hay más "casas contenedor" en Argentina por su precio: cuánto cuestan y el secreto de la bioconstrucción

La preocupación de la población mundial por los efectos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente creció en los últimos años y el fenómeno se trasladó a las tendencias de construcción. Particularmente en Argentina se observan cada vez más casas contenedor, es decir, viviendas que se fabrican con materiales reciclados. El objetivo es reutilizar cada elemento y evitar que se generen más desechos.

También son conocidas como "casas container" porque son construidas con contenedores de basura en desuso. Se trata de un método innovador enmarcado dentro de la economía circular: los constructores no solo acuden a este tipo de cestos, a su vez, reutilizan estructuras de acero para poder darle forma a las viviendas.

Cómo son las casas contenedor y cuáles son sus beneficios

Para las empresas constructoras fabricar "casas container", además, implica una reducción de costos y de tiempo de construcción verdaderamente notables. De hecho, pueden estar listas en tan solo seis meses. Entre los principales beneficios de construir casas contenedor están:

Movilidad flexible: aunque cueste creerlo estas casas se pueden mover fácilmente ya que son modulares.

aunque cueste creerlo estas casas se pueden mover fácilmente ya que son modulares. Resistencia: como están fabricadas con acero pueden soportar cualquier tipo de fenómeno climático.

como están fabricadas con acero pueden soportar cualquier tipo de fenómeno climático. Flexibilidad : se pueden sumar más módulos en caso de que quiera agrandarse el terreno.

: se pueden sumar más módulos en caso de que quiera agrandarse el terreno. Amigables con el planeta: su construcción permite una reducción del impacto ambiental al utilizar materiales reciclados.

En tanto, otro elemento a favor de las casas contenedor es que son más livianas que las viviendas tradicionales.

¿Cuánto cuestan las casas contenedor?

Las casas contenedor se pueden comprar en diferentes plataformas como Mercado Libre y su valor varía dependiendo los metros cuadrados. Por ejemplo, viviendas de 15 m² pueden llegar a costar US$10.500. En tanto, casas de 30 m² valen un aproximado de US$25.000. Asimismo, instalaciones de entre 4 y 5 ambientes con baños, conexiones de agua y cocina tienen un valor de hasta US$65.000.

Como en el caso de las viviendas tradicionales, las casas contenedor también pueden financiarse. Si bien no es algo tan común aún en la Argentina, existen créditos hipotecarios normalmente ofrecidos por el Banco Hipotecario.

Vale aclarar que las casas container todavía hoy presentan desafíos para quienes quieran vivir de manera permanente. Lo que sucede es que estas casas están hechas de contenedores que suelen usarse para el transporte marítimo. En su reinvención en viviendas esto puede provocar: aislamiento térmico (acumula tanto frío como calor) y filtraciones de agua y humedad. Además, las dimensiones de los contenedores pueden no ser habitables.