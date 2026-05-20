Este martes cerca de las 23.34h se registró un sismo de magnitud 4.3 en la provincia de Catamarca. De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) se pudo percibir, además, en localidades sureñas de Tucumán.

A pesar de la dimensión del fenómeno no hubo daños materiales ni personas heridas. Como fue calculado automáticamente, un experto se encuentra estudiando el evento para entender más en detalle lo ocurrido y permanecer alerta ante cualquier otra eventualidad.

Asimismo, según el informe preliminar, el movimiento fue advertido por residentes cercanos a la zona del epicentro que se ubicó a 43 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a 66 kilómetros al norte de Chumbicha y 73 kilómetros de Aimogasta.

En tanto, el sismo de Catamarca tuvo una profundidad de 24 kilómetros y las coordenadas que se dieron a conocer son de -28.258 de latitud y -66.144 de longitud.

Por el momento, tanto autoridades provinciales como nacionales no han emitido ningún tipo de alerta. No obstante, la recomendación oficial es mantenerse al tanto de las novedades, ya que un sismo con una magnitud de 4.3 en la escala de Richter se considera un evento de "moderada" peligrosidad en esta región andina.

Hace solo un mes, se registró un sismo de magnitud 4.4 en Salta. El epicentro tuvo lugar en la Sierra de Tartagal, al norte de la provincia argentina. En ese caso, la profundidad del terremoto fue de 10 kilómetros. Así como sucedió con el sismo de Catamarca, no se registraron daños materiales ni personas heridas. Además, tampoco fue necesario realizar evacuaciones de emergencia. En un informe, el INPRES calificó el fenómeno climático como "débil".

Qué recomiendan hacer ante la llegada de un sismo

La recomendación clave ante la llegada de un sismo es la de alejarse de las ventanas, puertas, elementos colgantes y estructuras inestables. También aconsejan evitar correr, tratar de mantener la calma y ubicarse en un lugar a resguardo.

A su vez, no se recomienda el uso de ascensores y, en caso de encontrarse en la calle, lo mejor es mantener distancia de construcciones, postes, carteles y cables eléctricos. Ante la llegada de un sismo tampoco es recomendable salir a balcones o terrazas.

Por supuesto, el objetivo de los organismos oficiales es prevenir los daños. Por ello, se recomienda tener un plan de emergencia familiar antes de que se presente el fenómeno climático.