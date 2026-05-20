El avión con cocaína en Guatemala y los chats que exponen a Fred Machado

El expediente judicial que se tramita en Texas contra Fred Machado, quien recientemente se declaró culpable por lavado de dinero y fraude fiscal en Estados Unidos, generó nuevas revelaciones en las últimas horas, que apuntan al vínculo del empresario argentino con el narcotráfico, luego de que la justicia norteamericana homologara el acuerdo avalado por el fiscal.

Las pruebas adjuntadas a la causa, que fueron dadas a conocer públicamente por la agencia Noticias Argentinas, expondrían no solo el uso de aeronaves luego incautadas con cargamentos de cocaína, sino también una compleja estructura de transferencias, cuentas de garantía y operaciones millonarias asociadas a Machado.

La causa federal estadounidense investiga a Aircraft Guaranty Corporation (AGC), a Wright Brothers Aircraft Title (WBAT) y a sus directivos por presuntas irregularidades en registros aeronáuticos, manejo de fondos y estructuras fiduciarias utilizadas en operaciones de compra de aviones. Parte de la investigación se centra en qué ocurría con la documentación y los movimientos financieros incluso después de que algunas aeronaves fueran decomisadas en distintos países de América Latina.

La causa ya derivó en condenas y acuerdos judiciales en Estados Unidos. Debra Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión, mientras otros involucrados aceptaron declararse culpables.

En paralelo, la situación judicial de Machado dio un giro reciente luego de que aceptara admitir responsabilidad por lavado y fraude, en un acuerdo que deja sin efecto la imputación por narcotráfico y que en las últimas horas fue homologado por la Justicia estadounidense.

Los presuntos chats que mandó Fred Machado tras la incautación de un avión con cocanía en Guatemala

Sin embargo, pese a que Fred Machado buscó desligarse de la condena por narcotráfico, uno de los episodios incorporados al expediente involucra un avión incautado en Guatemala en enero de 2020 con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína.

Según la documentación judicial, Machado envió luego a la empresaria estadounidense Debra Mercer-Erwin un video del avión recuperado de la pista, acompañado por el mensaje: “Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala”. La aeronave seguía apareciendo en documentación vinculada a registros y transferencias pese a encontrarse bajo custodia de las autoridades guatemaltecas.

El expediente también incorpora correos electrónicos, planillas y comprobantes bancarios que reconstruyen movimientos de fondos alrededor de operaciones aeronáuticas. La investigación pone el foco en el uso de cuentas “escrow”, un mecanismo habitual en compraventas de aviones donde el dinero queda depositado en garantía hasta concretar la operación.

Según la tesis de los investigadores, parte de esos fondos no habría permanecido resguardada, sino que se habría transferido a terceros y empresas vinculadas al circuito financiero de Machado.

Las transferencias millonarias a las empresas de Machado

Entre los presuntos documentos aparecen instrucciones directas de transferencias millonarias enviadas por Machado a Mercer-Erwin, incluyendo movimientos hacia firmas como South Aviation, compañía asociada al empresario argentino.

Los registros bancarios analizados muestran operaciones por millones de dólares vinculadas a distintos modelos de Boeing y Bombardier, así como transferencias hacia sociedades y financistas que figuran en la investigación.

De acuerdo con la documentación judicial, desde cuentas administradas por WBAT salieron más de US$75 millones hacia entidades identificadas por los investigadores como relacionadas con Machado entre 2016 y 2020. La trama incluye al menos 17 aeronaves identificadas en operaciones donde aparecen South Aviation o empresas de su entorno financiero.