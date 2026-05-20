Dónde y cómo denunciar discriminación en la admisión en los colegios privados de CABA

Las familias y estudiantes que necesiten denunciar irregularidades en colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires pueden hacerlo a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), el organismo encargado de supervisar a las instituciones educativas porteñas de esta índole.

El trámite de acceso gratuito se encuentra disponible todo el año, garantizando la posibilidad de resolver reclamos frecuentes, tales como problemas de matriculación, situaciones de vulneración de derechos, conflictos en evaluaciones y deficiencias edilicias, entre otras.

¿Cómo presentar una denuncia ante la DGEGP?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dispone de un sistema online para que padres, madres o alumnos mayores de edad puedan iniciar denuncias, reclamos o solicitudes de intervención. El trámite se realiza mediante la plataforma TAD y requiere contar con usuario miBA. Además, se debe adjuntar documentación respaldatoria como DNI, notas, actas o cualquier otro archivo que permita acreditar la situación denunciada.

También existen otras vías de contacto para efectuar reclamos: la DGEGP recibe denuncias por correo electrónico, atención telefónica y videollamadas mediante el sistema Cara@Cara. Para consultas generales, la línea 147 funciona como canal de orientación y derivación.

¿Qué situaciones se pueden denunciar ante la DGEGP?

Entre los casos contemplados aparecen las negativas injustificadas de matriculación o rematriculación, hechos de discriminación, irregularidades en exámenes y conflictos vinculados con los derechos de los estudiantes. La normativa porteña establece que los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial no pueden rechazar alumnos sin fundamentos válidos.

Por otra parte, las familias también pueden denunciar deficiencias en infraestructura o problemas administrativos de los establecimientos privados. En esos casos, el GCBA permite realizar el trámite tanto de manera online como presencial en las sedes habilitadas.

La autoridad responsable de estos procedimientos es la Dirección General de Educación de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación porteño.