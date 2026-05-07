Jubilados: cómo hacer el trámite para viajar gratis en subte y qué requisitos piden

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad de que los jubilados porteños viajen gratis en subte. Se trata de un beneficio pensado para las personas de bajos ingresos y se puede tramitar online.

El beneficio rige para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplan con los requisitos socioeconómicos; es personal e intransferible y tiene una vigencia de cinco años. La clave es que es un pase libre, no cuenta con restricciones de horarios ni cantidad de viajes en subte.

Viajar gratis en subte: cuáles son los requisitos

Ser jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

Percibir como ingreso hasta 2,5 jubilaciones mínimas, es decir, cuyos ingresos mensuales no superen los $982.935,25 , ya que la jubilación mínima en mayo se encuentra en $393.174,10.

Para viajar gratis los jubilados deben vivir en la Ciudad y cobrar menos de 2,5 jubilaciones mínimas

Cómo conseguir el pase para viajar gratis en subte: el paso a paso del trámite

El trámite para viajar gratis en subte se puede realizar en las estaciones terminales, sedes comunales, o mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) de la Ciudad. Antes de comenzar el proceso, es clave tener a mano el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado y el último recibo de haberes, emitido por cajero automático o banco. El paso a paso para tramitar el pase es el siguiente:

Completar el formulario que se encuentra en la opción Movilidad Porteña de la plataforma TAD. Cargá la certificación negativa de ANSES. Subí tu recibo de haber jubilatorio o PUAM. Adjuntá tus recibos o ingresos adicionales. Completá la declaración jurada de ingresos dentro del formulario. Enviá la solicitud. Los datos deberán ser validados por el Ministerio de Infraestructura a través de los registros oficiales del RENAPER. Al ser aprobada, la persona recibirá una tarjeta magnética con el beneficio.

En caso de que la persona no lo utilice durante dos años, el beneficio será dado de baja. Además, si el beneficiario se muda fuera de la ciudad de Buenos Aires o supera el límite de ingresos, también perderá el pase para viajar gratis.