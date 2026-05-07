Tenía solo 35 años: Tenía solo 35 años: murió un histórico actor en un trágico accidente

Fallece importante actor británico.

El mundo del espectáculo de Reino Unido quedó completamente conmocionado tras conocerse la muerte de Jake Hall, reconocido por su participación en el reality The Only Way Is Essex. La noticia generó un fuerte impacto no solo por la popularidad que tenía en televisión, sino también por las dramáticas circunstancias en las que fue encontrado.

¿Cómo falleció Jake Hall?

Hall murió en España a los 35 años luego de sufrir un trágico accidente en una villa ubicada en Mallorca, uno de los destinos donde solía pasar largas temporadas. Según trascendió, el ex participante del reality fue hallado gravemente herido dentro de la propiedad alquilada.

De acuerdo con la información difundida por medios británicos, la policía encontró al modelo tendido en un charco de sangre con fuertes lesiones en la cabeza, aparentemente provocadas por vidrios rotos. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que sufrió un accidente al golpearse contra una puerta de cristal.

Jake Hall murió en Mallorca en un accidente doméstico.

en una vivienda ubicada en Santa Margalida, al norte de la isla. A partir de ese momento comenzó una investigación que todavía sigue abierta y busca reconstruir exactamente qué ocurrió durante las horas previas a la tragedia.

Testigos que estaban en el lugar aseguraron que Hall había estado de fiesta durante toda la noche y que luego continuó el encuentro en la villa donde se alojaba. Según algunas versiones, el modelo se encontraba alterado y habría tenido un comportamiento agresivo antes del fatal episodio.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que podría haber estado bajo efectos del alcohol u otras sustancias, aunque eso todavía deberá ser confirmado por la autopsia que se realizará en Palma de Mallorca.

Hasta el momento no hubo detenciones y la Guardia Civil española continúa trabajando para esclarecer los hechos. Mientras tanto, desde el Reino Unido confirmaron que ya están acompañando a la familia del actor y colaborando con las autoridades locales.

Jake Hall también se dedicaba a la moda.

La noticia provocó una enorme repercusión en redes sociales, donde compañeros, fanáticos y figuras de la televisión comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de dolor. Desde el propio reality emitieron un comunicado expresando sus condolencias y recordando que Hall formó parte importante de la historia del programa.

Además de su paso por la televisión, Jake Hall también había desarrollado una carrera como modelo y diseñador de moda. Su vida personal también había estado expuesta mediáticamente, especialmente por su relación con Chloe Lewis.