Probar tecnología antes de comprarla: cómo son los Samsung Experience Store

La idea de los espacios es probar productos, comparar modelos y recibir asesoramiento personalizado antes de comprar.

En un contexto donde gran parte de las compras se hacen online, Samsung busca reforzar el valor de la experiencia presencial a través de sus Samsung Experience Store (SES). La compañía asegura que estos espacios están pensados para que los usuarios puedan probar productos, comparar modelos y recibir asesoramiento personalizado antes de tomar una decisión de compra.

La propuesta apunta a algo cada vez más importante en el mercado tecnológico: entender cómo funciona un dispositivo en la vida cotidiana antes de llevárselo a casa. En las tiendas Samsung Experience Store, los usuarios pueden testear equipos, configurar dispositivos y explorar el ecosistema conectado de la marca de manera guiada por especialistas.

Según explicó Samsung, en estos espacios se puede acceder al portfolio completo de la compañía, que incluye smartphones, tablets, televisores, monitores, aires acondicionados y electrodomésticos. Además, uno de los focos está puesto en la integración de productos mediante SmartThings, la plataforma que permite conectar y administrar distintos dispositivos inteligentes desde un mismo lugar.

La empresa también destacó que el ecosistema SmartThings suma compatibilidad con accesorios como luces inteligentes, cámaras de monitoreo, sensores de movimiento, detectores de fugas de agua, cerraduras digitales y cortinas motorizadas. La idea es mostrar cómo todos estos equipos pueden trabajar en conjunto dentro del hogar conectado.

Plan Canje y servicios adicionales

Otro de los puntos fuertes que Samsung impulsa en sus tiendas físicas es el programa Plan Canje EcoCambio. A través de esta modalidad, los usuarios pueden entregar dispositivos usados —incluso de otras marcas— como parte de pago para comprar nuevos productos Samsung. El beneficio aplica a celulares, tablets, notebooks, televisores, monitores y barras de sonido.

La marca también remarcó otros servicios disponibles en las SES, como la instalación premium bonificada para televisores de 65 pulgadas o más, además de Samsung Care+, el programa de protección que ofrece asistencia técnica y coberturas adicionales para distintos dispositivos.

En estos espacios se puede acceder al portfolio completo de la compañía.

En paralelo, Samsung ofrece envío gratuito en AMBA para TVs, monitores y barras de sonido, facilitando la logística de productos de gran tamaño. Incluso, si un artículo no está disponible en una sucursal específica, puede comprarse desde otro local y enviarse directamente al domicilio del cliente.

Actualmente, Samsung cuenta con Experience Store en distintos puntos del país, incluyendo Belgrano, Palermo, Unicenter, DOT, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Lomas y Plaza Oeste, entre otros.