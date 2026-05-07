Prestianni jugó un solo partido con la Selección.

El pasado 17 de febrero, Gianluca Prestianni tuvo un encontronazo con Vinícius Junior durante la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Durante ese partido, ambos jugadores mantuvieron un acalorado intercambio en la cancha y el brasileño fue a quejarse con el árbitro, acusando supuestos insultos racistas por parte del argentino, que le habría dicho “mono” en reiteradas ocasiones.

Si bien el delantero del Benfica se defendió y advirtió que su insulto no tuvo que ver con una cuestión racial, la UEFA igualmente lo sancionó por conducta discriminatoria al identificar expresiones homofóbicas en su conducta. Como resultado, Prestianni fue suspendido por seis partidos en competiciones de la UEFA, aunque la eliminación del cuadro luso de la Champions hizo que dos encuentros queden en suspenso.

Inicialmente, la decisión de la UEFA fue que tres partidos quedarán en suspenso por dos años, siempre y cuando no se reincida en este comportamiento, de manera que el extremo solamente debe devolver dos obligatoriamente. Ahora bien, la entidad del fútbol europeo presionó para que el atacante cumpla esos dos partidos pendientes en cualquier competición internacional, algo que fue aprobado por la FIFA en las últimas horas.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga efecto a nivel mundial”, afirmó el portavoz de la máxima entidad del fútbol este miércoles. Como consecuencia, Prestianni no podrá estar disponible para los cruces con Argelia y Austria en caso de ser convocado por Lionel Scaloni para completar la lista mundialista de la Selección Argentina.

De esta manera, Gianluca podrá completar sus encuentros de cierre de temporada con el Benfica en la Primeira Liga, donde restan los cruces con Braga y Estoril Praia, e incluso podría participar del amistoso de la “Albiceleste” con Honduras antes del Mundial 2026. Esto se debe a que estos partidos no entran dentro de la órbita de partidos oficiales de carácter internacional de la FIFA, de manera que Scaloni tendrá que analizar si reclutarlo o no, a sabiendas de que no podrá tenerlo en el banco hasta el cruce con Jordania.

El delantero reconoció que insultó al brasileño.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026