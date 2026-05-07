Qué fue de la vida de Nadia Epstein, participante de Gran Hermano 2007: así está hoy

Nadia Epstein ingresó a “Gran Hermano 2007” tras anotarse de manera inesperada en un casting realizado en Telefe

La historia de Nadia Epstein dentro de Gran Hermano 2007 quedó marcada por la polémica, las fuertes discusiones y un récord que durante años sorprendió al mundo del reality. A casi dos décadas de aquella participación, la exjugadora logró reinventarse en los medios y construir una carrera vinculada al periodismo y la televisión.

Cómo llegó Nadia Epstein a Gran Hermano 2007

Nadia Epstein ingresó al reality de manera inesperada. Según contó tiempo después, todo ocurrió durante una madrugada en la que salió de un boliche junto a un grupo de amigos y se encontró con una extensa fila frente a Telefe.

Al enterarse de que se trataba del casting para Gran Hermano, decidieron anotarse para participar. Lo que parecía una experiencia pasajera terminó convirtiéndose en un cambio total para su vida.

En ese momento tenía 25 años y era madre de dos hijas, de 8 y 9 años. Además, trabajaba como playera en una estación de servicio mientras intentaba salir adelante económicamente. En una entrevista con La Nación recordó: “Lo vi como una oportunidad. Hasta ese momento, yo trabajaba como playera en una estación de servicio”.

Después de superar distintas etapas de selección, finalmente ingresó a la edición 2007 de Gran Hermano junto a otros 17 participantes.

La villana más recordada de Gran Hermano

La participación de Nadia Epstein rápidamente llamó la atención dentro de la casa. Su personalidad frontal y las constantes discusiones la convirtieron en una de las figuras más polémicas de aquella edición.

Su principal rival fue Marianela Mirra, quien terminó consagrándose campeona del reality. Los enfrentamientos entre ambas marcaron buena parte de la temporada y generaron una fuerte división entre los seguidores del programa.

La ex participante quedó eliminada en su primera nominación y protagonizó un dato histórico dentro de la franquicia. Recibió el 91,9% de los votos negativos del público, convirtiéndose durante 17 años en la jugadora expulsada con el porcentaje más alto en la historia mundial de Gran Hermano.

A pesar del rechazo que enfrentó en ese momento, supo capitalizar esa imagen mediática y construir un personaje asociado al rol de “villana”, algo que le permitió mantenerse vigente en televisión durante muchos años.

Qué hace hoy Nadia Epstein

Tras su paso por Gran Hermano, Nadia Epstein comenzó a desarrollar una carrera vinculada al periodismo y la producción televisiva. Con el tiempo logró incorporarse a distintos programas de espectáculos y fue panelista de Intrusos, uno de los ciclos más reconocidos del género en la televisión argentina.

Además, trabajó como productora de Luis Ventura, quien tuvo un rol importante en su crecimiento profesional detrás de cámara. Esa experiencia le permitió ampliar su participación en medios y desarrollar tareas alejadas de la exposición constante que había tenido como figura televisiva.

La ex participante quedó en la historia de “Gran Hermano” por recibir el 91,9% de los votos negativos del público

En paralelo, continuó ligada al universo de Gran Hermano, participando en debates, programas especiales y emisiones dedicadas al reality.

Su presencia actual en la televisión

Actualmente, Nadia Epstein suele aparecer en los debates de Gran Hermano y también en La noche de los ex, donde analiza el juego y comenta las estrategias de los nuevos participantes. Su experiencia dentro de la casa y el impacto mediático que tuvo su paso por el reality la convirtieron en una voz habitual cuando se habla del formato televisivo.

A casi veinte años de aquella edición que marcó un antes y un después en la televisión argentina, Nadia Epstein continúa vinculada al medio y mantiene vigente una historia que todavía genera repercusión entre los seguidores de Gran Hermano.