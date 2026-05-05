Colectivos en el AMBA: eliminan un ramal de una línea clave de la zona sur

Con la eliminación del ramal A de la línea 299, tres son los servicios que brinda la compañía en la zona sur del conurbano bonaerense.

La compañía General Tomás Guido S.A. anunció la eliminación del ramal A de la línea 299 de colectivos que unía la estación Banfield con la estación Lanús. La medida efectivizada en abril fue atribuida a "la situación general del sector".

Según informó el portal local El Diario Sur, con la supresión los usuarios deberán optar por las alternativas disponibles. El recorrido B (Ramal C – Cementerio por Almeyra) continúa uniendo ambas estaciones a través de calles como Almeyra, General Pedernera, Alvarado y Avenida Alsina.

¿Cuáles son los ramales de la línea 299 que continúan vigentes?

Con la eliminación del ramal A de la línea 299, tres son los servicios que brinda la compañía en la zona sur del conurbano bonaerense.

Recorrido B – Ramal C – Cementerio por Almeyra | Servicio Común

Ida a Estación Banfield: Desde Estación Lanús, 29 de Septiembre y 9 de Julio por 29 de Septiembre, 9 de Julio, Doctor L. A. Guarracino, Almeyra, Villa de Luján, Almeyra, General Pedernera, Alvarado, G. A. de Posadas, Almeyra, Centenario Uruguayo, Aconcagua, General Pico, General Palacios, Serrano, Arenales, Cochabamba, Avenida Alsina, Talcahuano, V. Vergara hasta Maipú, Estación Banfield.

Vuelta a Estación Lanús: Desde Estación Banfield por V. Vergara, Maipú, Arenales, Serrano, General Palacios, General Pico, Aconcagua, Centenario Uruguayo, Almeyra, G. A. de Posadas, Alvarado, General Pedernera, Almeyra, Villa de Luján, Almeyra, San Lorenzo, General C. M. de Alvear, Villa de Luján, M. Weild, 29 de Septiembre hasta 9 de Julio.

Recorrido C – Ramal L – Cerrito | Servicio Común

Ida a Estación Banfield: Desde Estación Lanús, 29 de Septiembre y 9 de Julio por 29 de Septiembre, 9 de Julio, Doctor L. A. Guarracino, Fray Achával, General Pedernera, Roma, Héroes de Malvinas, Aguilar, Matanza, Presidente Quintana, Maipú, General Levalle, Cochabamba, Avenida Alsina, Talcahuano, V. Vergara hasta Maipú.

Vuelta a Estación Lanús: Desde Estación Banfield por V. Vergara, Maipú, Presidente Quintana, Matanza, Aguilar, Pedernera, Fray Achával, Villa de Luján, Almeyra, San Lorenzo, General C. M. de Alvear, Villa de Luján, M. Weild, 29 de Septiembre hasta 9 de Julio.

Recorrido D – Ramal M – Matanza Servicio Común

Ida: Desde Estación Lanús, 29 de Septiembre y 9 de Julio por 29 de Septiembre, 9 de Julio, General Deheza, Berón de Astrada, General Pico, General C. M. de Alvear, Centenario Uruguayo, General C. M. de Alvear, Cazón, Alvar Nuñez, Coronel Lynch, Nitzche, Hungría, Avenida Eva Perón hasta Salta.

Vuelta: Desde Salta y Avenida Eva Perón por Avenida Eva Perón, Hungría, Nietzsche, Coronel Lynch, Alvar Núñez, Cazón, General C. M. de Alvear, Centenario Uruguayo, General C. M. de Alvear, General Pico, Berón de Astrada, Villa de Luján, Almeyra, San Lorenzo, General C. M. de Alvear, Villa de Luján, M. Weild, 29 de Septiembre hasta 9 de Julio.