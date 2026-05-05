Luis Majul criticó al gobierno de Milei en medio de los escándalos.

Manuel Adorni atraviesa una situación cada vez más delicada. Lo que empezó con sospechas de corrupción, devino en una investigación en la Justicia. En estos días, se avanzó con la toma de declaraciones a diferentes testigos convocados, incluyendo un contratista que realizó reformas por 245.000 dólares en la casa country que el jefe de gabinete tiene en Indio Cuá.

Los medios de comunicación hicieron sus respectivas lecturas sobre el caso, coincidiendo la mayoría en que el caso es cada vez más adverso tanto para el funcionario como para el gobierno de Javier Milei, a las claras de una evidencia que es cada vez más abultada. Incluso Luis Majul, este martes en El Obsevador, dejó una contundente opinión sobre la continuidad del ex vocero, a pesar de suscribir en muchos sentidos con las políticas del actual jefe de estado.

Manuel Adorni compareció ante la Cámara de Diputados este último miércoles.

¿Qué dijo Luis Majul de Manuel Adorni?

En determinado momento de la emisión de hoy, Luis Majul expuso: "Yo me estoy preguntando a esta altura si la situación de Adorni, sobre todo por el impacto que tiene en el Gobierno; en el presidente y en el país, no es ya insostenible". En esa misma línea, aclaró que no recomienda "la renuncia de nadie, no la pido", sino que, reiteró, se pregunta "si no es insostenible".

"Me pregunto si Manuel Adorni no solo en su momento me mintió a mí cuando hice las preguntas básicas sobre su patrimonio, que es un detalle, sino también al presidente y a Karina Milei, diciéndoles que tenía todos los papeles en orden", añadió.

Finalmente, y con relación a lo último mencionado, expresó sin rodeos: "Eventualmente les mintió, o no les dijo toda la verdad".