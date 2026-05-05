Denuncian que una red engañó a cientos de peruanos y los mandó a pelear en Ucrania

Un grupo de abogados en Moscú reveló una red de tráfico de personas que engañó a cientos de hombres en Perú y, bajo la promesa de darles trabajo en Rusia, los forzó a pelear en la guerra contra Ucrania. Según publicó la agencia de noticias alemana Deutsche Welle, 15 de ellos fallecieron en combate y otros 600 todavía están a la espera de una respuesta de parte de la Cancillería peruana. Apenas 18 lograron ser repatriados al país andino por ahora.

Percy Salinas, uno de los miembros del grupo de abogados fue el encargado de desenmascarar el caso ante el mundo. "En la madrugada nos confirmaron otros dos fallecidos, así que son quince", afirmó Salinas a Deutsche Welle. Según denunció, también ocho peruanos que fueron obligados a combatir resultaron heridos en el este de Ucrania, región invadida por Rusia en marzo de 2022.

Salinas contó cómo funcionaba el tráfico de personas: "La empresa que organiza todo está en Colombia y las convocatorias se hacen por redes sociales". "En primera instancia piden vigilantes, choferes, electricistas y mecánicos para labores en Rusia. Cuando llegan allá, les quitan los documentos y los obligan a firmar un contrato, que es la adhesión a las fuerzas rusas. Si no lo hacen, los golpean y los amenazan de muerte", concluyó.

Ahora los tres abogados están a cargo de la defensa de decenas de familias que le exigen al gobierno peruano que intervenga para lograr que sus parientes regresen a la brevedad al país. La Cancillería del país sudamericano informó que 18 personas que llegaron a su embajada en Moscú ya fueron acogidas y repatriadas, pero advirtieron que "quedarían al menos 600 hombres a la espera de soluciones".

No es un caso aislado

Este no es un caso aislado. Ya hubo denuncias de otros países que alertaron sobre situaciones similares con ciudadanos propios. Las acusaciones hasta ahora mencionan a Colombia, Cuba, Bolivia y Ecuador, en América Latina, e India, Bangladesh, Irak, Sudáfrica y Nepal, en el resto del mundo. En este último caso, el Gobierno llegó hasta prohibir a sus ciudadanos viajar a Rusia para trabajar.

También expresó su preocupación el presidente de Kenia, William Ruto, quien advirtió sobre "la cantidad de jóvenes reclutados ilegalmente para luchar en la guerra rusa". Según recordó la DW, no fue el único jefe de Estado. Durante una visita a Moscú en julio de 2024, el primer ministro indio Narendra Modi le exigió a Moscú que diera de baja a los indios que habían sido engañados para ir a combatir.