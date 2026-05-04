Cómo elegir El Destape como Fuente Preferida en Google: el paso a paso

Ahora podés elegir a El Destape como medio favorito para que Google lo priorice.

Google lanzó una nueva función que cambia la forma en que los usuarios consumen noticias en su buscador: se trata de “Fuentes preferidas”, una herramienta que permite elegir qué medios priorizar en los resultados. Desde ahora, cualquier persona puede seleccionar portales específicos —como El Destape Web— para que aparezcan con mayor visibilidad en secciones clave como “Noticias destacadas”.

Esta opción, disponible tanto en Argentina como a nivel global y en múltiples idiomas, también impacta en Google Discover, el feed personalizado de los celulares. En la práctica, significa que los contenidos del medio elegido se mostrarán con más frecuencia y relevancia, siempre que sean actuales y estén relacionados con la búsqueda.

Cómo elegir a El Destape como fuente preferida en Google, paso a paso

El proceso es simple y se puede hacer directamente desde el buscador:

Realizá una búsqueda en Google sobre cualquier tema de actualidad.

sobre cualquier tema de actualidad. Ubicá el bloque de “Noticias destacadas” dentro de los resultados.

dentro de los resultados. Hacé clic en el ícono de configuración o estrella que aparece en ese módulo.

que aparece en ese módulo. Se abrirá un menú con distintos medios disponibles para seleccionar.

Buscá El Destape en la lista.

en la lista. Marcá ese medio como fuente preferida .

. Actualizá la página para aplicar los cambios.

A partir de ese momento, Google priorizará contenidos de ese sitio en el carrusel de noticias.

El proceso es simple y se puede hacer directamente desde el buscador.

Cómo hacerlo desde Google Discover

Otra alternativa es configurar esta preferencia desde el celular, usando Google Discover. En este caso, el proceso arranca al encontrar una nota de El Destape dentro del feed. Al tocar el botón “Seguir” que aparece en la tarjeta del contenido, el sistema comenzará a mostrar más publicaciones del medio de forma recurrente.

Qué cambia al elegir fuentes preferidas

Seleccionar un medio como fuente preferida no significa que Google deje de mostrar otras voces, pero sí le da prioridad dentro de los resultados. Incluso, puede aparecer una sección especial llamada “De tus fuentes”, donde se agrupan contenidos de los sitios elegidos.

Para los usuarios, esto implica un mayor control sobre la información que consumen y la posibilidad de filtrar mejor qué tipo de contenido quieren ver. Para los medios, en tanto, representa una oportunidad para fortalecer el vínculo con su audiencia y ganar visibilidad en el ecosistema digital.

En definitiva, esta nueva función de Google apunta a personalizar la experiencia de búsqueda y hacerla más relevante, priorizando fuentes confiables según las preferencias de cada usuario.