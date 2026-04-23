Gobierno de Brasil investiga a Google por "abuso dominante" en uso de noticias con IA

El órgano antimonopolios de Brasil, dependiente del Ministerio de Justicia, abrió este jueves un proceso administrativo para investigar a Google por presunto "abuso de posición dominante" en el uso de noticias en su buscador con inteligencia artificial. Las nuevas herramientas generativas de IA que adoptó la compañía fueron la clave.

Se trata de un caso originado en 2019 que busca esclarecer la exhibición de noticias en las plataformas del gigante tecnológico estadounidense sin remunerar a los medios de comunicación que las elaboran. Se inició tras la decisión del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de examinar las condiciones de competencia en los mercados de búsqueda y noticias.

Este jueves, el CADE aprobó enviar el caso a la Superintendencia General del órgano con el fin de "profundizar en las investigaciones, considerando la evolución tecnológica" de estos años, según informó la agencia de noticias EFE.

En una primera instancia, la Superintendencia General consideró que no existían elementos suficientes y aconsejó archivar el expediente. Sin embargo, el Tribunal decidió intervenir por la importancia y complejidad del caso, y resolvió avanzar con la apertura de un juicio para definir el curso de la investigación.

Pese a que el relator del caso Gustavo Augusto había planteado que no era necesario continuar, el presidente interino del tribunal, Diogo Thomson, remarcó que la conducta de Google bajo análisis cambió "significativamente" con el avance de la IA generativa, la cual es "capaz de sintetizar información directamente en la interfaz de búsqueda".

Según su visión, este fenómeno altera "de manera relevante" el acceso, la visibilidad y la monetización de los contenidos periodísticos en el ecosistema digital.

La dependencia de los buscadores

En ese marco, advirtió que el vínculo entre Google y los medios podría adquirir "rasgos de dependencia estructural", dado que una parte sustancial del tráfico de los sitios de noticias requieren de los buscadores para alcanzar al público.

Asimismo, Thomson señaló que "la conducta de Google podría constituir un eventual abuso explotador de posición dominante", al obtener beneficios a partir de contenidos elaborados por terceros, quienes a su vez ven reducidos sus ingresos, sin que exista "una contraprestación proporcional".

Todo esto se da en un contexto de "ausencia de alternativas de negociación efectivas", sostuvo Thomson. Su postura fue acompañada por otros consejeros del tribunal como Carlos Jacques, José Levi y Camila Cabral, así como por del propio Augusto, quien modificó su posición inicial y votó a favor de avanzar con el proceso.